Vi har lenge nå markert motstand mot rasisme på samtlige sosiale plattformer og i gatene. Symbolske handlinger med en forventning om at det skal lede til noe mer.

Det måtte komme debatter om reelle tiltak mot rasisme. Forslaget om å rive statuer av Churchill og Holberg er et eksempel på dette. Å kalle forslaget vås, primitivt eller usaklig er feigt. La oss tørre å se kritisk på oss selv.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Noe jeg ikke lærte

Churchill var statsminister under andre verdenskrig, en god taler og fikk en nobelpris. Holberg var en forfatter eller noe, han var i hvert fall viktig og hadde stor innflytelse. Det er det jeg på stående fot kan huske om disse mennene.

At Churchill også var rasist, lærte jeg aldri om. At Holberg investerte i slavehandel, lærte jeg aldri om.

Begge disse mennene kom seirende ut av historien. Som seierherrer hadde de privilegiet å få historien videreført på sine egne premisser. De som tapte, hadde ikke noen mulighet til å ta plass eller utfordre. For man kan si at vi skal huske at de var i en annen kontekst enn dagens, men da avblåser vi også at det var flere virkeligheter på den tiden.

Ikke alles sannhet

Det var akseptert på den tiden, men vi vet da at det ikke var alles sannhet. Menneskene som ble undertrykt, tenkte nok noe annet, men de kom aldri til orde. Lær oss om dette! Lær oss om de mørke sidene ved seierherrene våre, og lær oss å se etter stemmene til de som tapte og som historiebøkene har forsømt.

De som forsvarer statuene, er tydeligvis brennende opptatt av historien. Da synes jeg de kan være åpne for å vide den ut. Det er ikke sikkert problemet er den fysiske statuen, men heller idealiseringen de representerer. La de stå som historiske monumenter, men la oss også lære historien de representerer.

Ikke bare historien vi liker og er vant til, men også historien til de vi sviktet.

