Denne uken slapp vi i Press – Redd Barna Ungdom de nominerte kandidatene til årets Gullbarbie. Dette er en pris til dem som er best på å få unge til å føle seg verst. Premien er en gullakkert barbiedukke og en streng beskjed fra tusenvis av unge om å skjerpe seg kraftig.

For ti år siden delte vi ut den første Gullbarbien fordi vi var lei av at reklame- og mediebransjen utnyttet barn og unge for å selge sine produkter.

Mye har endret seg de siste ti årene, men Gullbarbie er fortsatt en pris som fokuserer på et svært alvorlig problem.

Det er ikke greit å utnytte noens usikkerhet

Det er stadig flere barn og ungdommer som rapporterer om at de sliter med symptomer på dårlig psykisk helse. Angst, depresjon og moderate fysiske og mentale plager har vist seg å ofte ha en sammenheng med stress og press.

En type press vi unge utsettes for i dag er kroppspress. Uansett om vi sitter på bussen, går på et kjøpesenter eller tar opp telefonen for å sjekke noe, så ser vi «perfekte» mennesker.

Gullbarbie er ikke en pris med mål om å nødvendigvis stoppe all reklame, men vi mener at når noen tjener store penger på å bruke unødvendig seksualisering, gamle kjønnsroller og ekstremt ensidige idealer, da må noen reagere.

Det som skjer når vi stadig ser seksualisering, ensidighet og uoppnåelige idealer rundt oss, er at vi begynner å tenke at det er vår egen feil at vi ikke ser ut som reklamen. Og at en løsning kanskje er å kjøpe et produkt som kan bringe oss nærmere det perfekte.

Hvorfor ikke bloggere som Sophie Elise?

Årets nominerte til Gullbarbie er blogg.no, Facetune og Dagbladet. De siste dagene har mange kontaktet meg og spurt hvorfor ikke Sophie Elise AS er nominert. Bloggen fikk veldig mange nominasjoner, men kom ikke til finalen.

Grunnen er egentlig ganske enkel: Vi vil endre et system som er større enn én enkelt blogger. Grunnen til at Sophie Elise har kunnet legge ut sponsede innlegg med rabattkoder på lymfedrenasje, eller at andre bloggere kan legge ut tilbud på fillers, tannbleking og andre produkter som endrer utseendet, er at det ifølge blogg.no er helt greit.

Det var også en rekke andre bloggere som fikk nominasjoner, og dette viser at det er et strukturelt problem. Hvis blogg.no endrer sine retningslinjer, så vil man kunne fjerne denne typen reklame fra alle bloggeres sider. Det synes vi er mye bedre enn å nominere én blogg.

Ikke bare bedriftenes ansvar

Med Gullbarbie understreker vi på at bedrifter ikke bør få tjene seg rike på at unge har dårlig selvbilde eller får dårligere psykisk helse. Men det er ikke bare bedriftene alene som har et ansvar.

Hvis reklame- og mediebransjen nekter å ta det ansvaret de har, så må politikerne på banen. Vi trenger å endre markedsføringsloven slik at barn blir bedre beskyttet mot skadelig informasjon og innhold som oppfordrer oss til å endre på vårt eget utseende.

De siste årene har det blitt gjort mye bra for barns psykiske helse, men vi kommer ikke i mål med mindre vi gjennomfører større endringer som setter barns rettigheter aller først.

Derfor trenger vi at alle barn og unge står opp for urettferdighet og sier ifra når rettigheter blir brutt. Å få usunn og uoppnåelig reklame trykket opp i trynet hver eneste dag er absolutt ikke i tråd med barns rettigheter.

