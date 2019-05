Kvinner blør. Ja, vi kvinner blør til og med så ofte som én gang i måneden, ofte i tre-syv dager hver gang. Dette er det vi kaller mensen.

Privat

Vi har selv hatt menstruasjon i mange år, men ble først nå klar over at hver gang vi kjøper bind og tamponger, betaler vi 25 prosent merverdiavgift (mva.) til staten. Med andre ord: Vi kvinner må betale skatt kun fordi vi er kvinner.

Tamponger er ikke luksusvare

Det er absurd at vi må betale mer skatt for kvinnelige hygieneartikler enn det vi må gjøre for mat, drops og tyggegummi, som kun har moms på 15 prosent.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ingen kvinner tar et aktivt valg om å menstruere, og bind/tamponger er uunngåelige produkter vi ikke kan velge bort.

Ivanova Tetyana / Shutterstock / NTB scanpix

Kvinnelige sanitærprodukter er ikke en luksusvare, slik momsverdien fremstiller det som, men en nødvendighet for å kunne fungere normalt i samfunnet. Uten dem ville vi ødelegge klær og sengetøy og kommet på jobb med blod rennende nedover bena.

I 2015 kuttet Canada moms på bind og tamponger. Sommeren 2016 ble det lagt forbud mot lokale skatter for tamponger og bind i New York, og i 2019 ble momsen fjernet i Australia. Det er på tide at vi følger etter.

Staten tjener på at vi blør

Det er absurd at kvinner skal betale ekstra for noe som er påtvunget av biologien, og at staten tjener store summer hvert år på at kvinner må kjøpe nødvendige produkter for å fungere i hverdagen.

Vi har full forståelse for at vi må skatte for å kunne ha et så velfungerende velferdssystem som vi har i Norge i dag, men mensen er ikke et valg, og det er urimelig at den norske staten bruker det vi er påtvunget av nature, som en form for inntektskilde.

I Norge, som kaller seg et av verdens mest likestilte land, er denne skatteordningen ikke bare skammelig urettferdig, den støtter også opp om systematisk økonomisk diskriminering av kvinner.

Forskjell på skjegg og mens

«Hva med barberutstyr for menn? Skal det også bli momsfritt da, eller?»

Vi har venninner som faktisk ikke kan dra på skole eller jobb når de har mensen, på grunn av store menstruasjonssmerter og blødninger. Mange blir så påvirket at de blir fysisk dårlige, og oppkast, feber og til og med besvimelse er smertelige følgesvenner.

Det er forskjell på mens og skjegg. For selv om barberutstyr ofte er nyttig og nødvendig, har det ikke en like enorm samfunnseffekt og er sjeldent en helsemessig nødvendighet.

Vi forstår at selv om vi fjerner momsen, vil ikke dette være en garanti for å rokke ved maktforholdene i den norske økonomien eller holde prisene på produktene nede. Men det kan hjelpe norske kvinner med å få hverdagsøkonomien til å gå rundt. Dessuten vil det være et skritt i retning mot et mer likestilt samfunn.

Fjern moms på mens, for det er absurd at staten tjener på at vi blør.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.