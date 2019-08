Hvem: Tobias Drevland Lund, leder av Rød Ungdom

1. I vår har tusenvis av skoleelever streiket for klimaet. Ville du ha streiket med dem dersom du var elev?

– Absolutt! Og jeg var med på streikene selv om jeg ikke går på skole lenger. At millioner av ungdommer verden rundt, 40.000 bare i Norge, kjemper for vår felles fremtid og for å løse klimakrisen, er kjempebra og helt nødvendig.

2. I samme periode som elevene streiket, åpnet regjeringen for oljeleting i 90 nye blokker, blant annet i Barentshavet. Var dette riktig?

– Nei. Det haster å avvikle olje- og gassnæringen og å jobbe for nye grønne arbeidsplasser. Å åpne nye oljefelter er å gå baklengs inn i fremtiden.

3. Når er det greit å betale bompenger?

– Rød Ungdom er motstandere av bompenger som finansieringskilde for veiutbygging. Bompenger er usosialt og rammer skjevt. En alenemor som bor i utkanten og må pendle til jobb, skole og barnehage, betaler like mye som en riking når hun passerer bommen. Derfor vil vi heller jobbe for hyppigere avganger og gratis kollektivtransport som et alternativ til bilen.

4. Influensernes påvirkning på unge er blitt heftig debattert det siste året. Skal det være forbudt å reklamere for kosmetiske inngrep?

– Ja. Alle blir påvirket av reklame, enten vi vil eller ikke.

5. Er sentralisering av tjenester en uting?

– Dagens regjering sentraliserer omtrent raskere og mer enn hva Harald Hårfagre gjorde da han samlet Norge til ett rike. Vi trenger gode tjenester og lokaldemokrati nær folk, ikke mer makt til Oslo eller Brussel. Derfor er særlig tvangssammenslåinger av kommuner noe som skaper et demokratisk underskudd. Nedleggelse av sykehus, fødetilbud, skoler, politistasjoner og brannstasjoner skaper en rettmessig frustrasjon for oss som kommer fra steder utenfor Ring 3. Om sammenslåinger og nedleggelser skal skje, bør det i så fall være ønsket av innbyggerne selv.

6. Skal politikerne bestemme hvor stor del av foreldrepermisjonen som skal tas av far og mor?

– Vi må bruke politikken til å arbeide for et mer likestilt samfunn. Rød Ungdom er tilhenger av minst 14 ukers pappaperm.

7. Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet i de store byene. Hva bør politikerne gjøre med det?

– Vi kan ikke lenger la utbyggere og boligspekulanter styre boligpolitikken. Rød Ungdom ønsker leie-til-eie-prosjekter, flere rimelige studentboliger, å styrke husbanken, bygge flere kommunale boliger og jobbe for en tredje boligsektor utenfor markedet.

8. Er det en fordel for unge som skal i jobb, at det er mange midlertidige stillinger?

– Deltid bør være en mulighet, heltid skal være normen. Jeg vil at unge skal få faste stillinger, ikke stå med mobilen i hånden og vente på neste vakt fra bemanningsbyrået. Derfor vil vi reversere endringene i arbeidsmiljøloven som regjeringen fikk gjennomslag for i 2015, og vi vil ha flere faste stillinger.

9. Jenter får bedre standpunktkarakterer enn gutter i alle fag unntatt kroppsøving. Hva skal til for at gutter skal gjøre det bedre? Konkretiser tiltak

– Leksefri skole, lovfestet rett til lærlingplass, skrote fraværsgrensen, mer praksis, mindre unødvendig teori, flere lærere, mindre klasser og tidlig innsats i skolen.

10. Er det like greit å tjene penger på å pleie eldre og syke som det er på å drive frisørsalong?

– Velferd er ikke butikk. Våre felles penger som vi betaler inn i skatt, bør gå til å forbedre tjenestene, ikke i lommen på velferdsprofitører som plasserer pengene sine på Cayman Island. Vi vil kaste velferdsprofittørene ut av landets kommuner og i stedet styrke de kommunale barnehagene, sykehjemmene og velferdstjenestene.

