Omtrent daglig spør min kollega skoleelever: «Hvem har hørt jøde bli brukt som skjellsord?»

95 prosent av klassen rekker opp hånden eller sier ja.

Jeg følger opp med: «Hvilke andre identiteter hører dere bli brukt som skjellsord?»

En av de første vi får høre, er homo.

Sist utførte undersøkelse rundt skjellsord ble publisert 20. mars i Aftenposten. 50 ungdoms- og videregående skoler svarte frivillig på undersøkelsen. Jøde var blant topp 15, homo nummer 2.

Identitet som skjellsord

Jeg er en av to jødiske veivisere i Norge. Vi reiser til skoler i hele landet for å snakke om identitet og normalisering av jøder. Fra starten av var det viktig for oss å inkludere andre minoriteter i opplegget også.

Som en del av jobben eksponerer jeg min jødiske identitet til ukjente daglig. Vi møter for det meste positivitet og har gode samtaler. Dessverre hører vi også ekle kommentarer og blir fortalt vonde historier.

«Hvordan går man fra å være en truet minoritet til en stolt minoritet?» spurte en homofil 18-åring meg.

Svaret mitt var kort: «Bare se hva dere har klart å oppnå. Du har all grunn til å være stolt.»

Like etterpå tenkte jeg at svaret mitt var nokså naivt. Hvordan kan man klare å være stolt av den man er, om man til daglig hører egen identitet bli brukt negativt?

Jødisk og israeler

Selv er jeg en del av det noen vil kategorisere som en truet minoritet. Jeg tilhører heller ikke bare én minoritet, men to – jeg er jødisk og halvt israelsk. 18 år gamle meg kjenner seg igjen i homofil gutt (18).

Jeg gikk på en vanlig skole og hadde hobbyer og venner som alle andre. Alle rundt meg var aksepterende rundt min tilhørighet. Det var aldri noe spørsmål rundt åpenheten om min jødiske identitet.

Jeg tror ikke jeg hørte «jævla jøde» eller negative kommentarer om Israel før jeg begynte på videregående.

Etter hvert hørtes «jeg er jøde» så latterlig og negativt ut. Derfor begynte jeg å si jødisk istedenfor, for det hørtes finere ut.

Det gjør vondt

Det er vanskelig ikke å skrive dette med følelser. Det gjør vondt at en homofil 18-åring føler seg truet i 2019. Og hvis jeg skal være ærlig, så har vi ingen andre enn oss selv og disse skjellsordene å takke.

Vi kan godt spørre oss selv, er vi for følsomme? Men om «jævla homo» får gutt (18) til å sitte hjemme og gruble over hvordan man går fra truet til stolt, «jævla jøde» får mine jødiske venner til ikke å tørre å være åpne om sin tilhørighet, og om vi som jødiske veivisere må forsvare de «jævla muslimene» under en time vi holder for å normalisere minoriteter – da har vi et stort problem.

Det handler ikke lenger om å være for følsom, det handler om at vår språkbruk resulterer i at minoriteter skjemmes over hvem de er.

