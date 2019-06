Et sikkert sommertegn er når Grønn Ungdom maner til forbud. Problemet er at de som vanlig starter i feil ende.

I et Si ;D-innlegg 9. juni skriver Christine Evjen fra Grønn Ungdom at politikerne må innføre forbud mot å reklamere for kaloriinnhold. Hun mener at unge må beskyttes mot hvordan reklamebransjen skader ungdommers selvbilde.

Men tenk om kaloriinnhold heller var til for å opplyse befolkningen?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. X

I fjor, på omtrent samme tid, frontet Grønn Ungdom forslaget om å forby «menneskefiendtlig reklame».

Å forby menneskefiendtlig reklame er overhodet ikke løsningen.

Nå har de nok en gang trådt feil. Forslaget deres krenker rett og slett markedsfriheten.

Enhver produsent burde få reklamere for det den vil så lenge loven ikke brytes. Reklame for kaloriinnhold gjør neppe det.

Kaloriinnhold kan også være et godt informasjonstiltak for forbrukerne. Det kan eksempelvis være nyttig å sammenligne produkter hvis man vil velge sunnere alternativer.

Likevel er Grønn Ungdom inne på et viktig område. Bulimi og anoreksi er svært alvorlig. Ingen samfunn er tjent med at borgerne lider.

Derfor bør opplysning være en god løsning. Enten det skjer i skoleundervisningen, samfunnsdebatten eller på hjemmebane.

Men forbud som Grønn Ungdom skisserer, løser ikke problemet.

Å kunne sette grenser for politikk burde enhver politiker få beskjed om idet personen trer inn i politikken. Dette forslaget trår over denne grensen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.