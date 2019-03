Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag har vi publisert spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år har kunnet stille spørsmål og fått svar fra fagpersoner. Denne uken er det den siste spørrespalten her på Si ;D. Helsesøster Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Kan mamma og pappa bestemme hva jeg skal spise?

Kan foreldrene mine bestemme over kostholdet mitt? Kan de for eksempel bestemme at jeg ikke skal drikke iste eller brus i ukedager, selv om jeg har kjøpt det selv?

Kan de nekte meg i å spise kjeks eller annet godteri betalt for egne penger i ukedagene? Hvor går grensen for hva de kan bestemme?

Gutt (15)

Foreldrene dine har ansvar for deg frem til du bli 18 år. Din bestemmelsesrett på forhold som angår deg, blir stadig sterkere frem til du blir myndig.

Som et ledd i at du skal lære deg å ta gode valg for deg selv, er det naturlig at foreldrene også har meninger om kostholdet ditt. De kan lære deg gode holdninger slik at du tar gode valg, men de kan ikke nekte deg å bruke egne penger eller bestemme hva du skal bruke egne penger på. De kan jo selvsagt bli sure og skuffet når du velger å spise usunt på ukedagene, men når det ikke er en mer akutt helseskade du påfører deg, kan de ikke nekte deg.

Har du tenkt over hva som er grunnen til at de prøver å bestemme at du ikke skal drikke søt drikke og spise godteri på hverdagene?

Innerst inne vet du antagelig at dette ikke er så sunt.

Jeg foreslår at du tenker over dette:

– Hva er grunnen til at du ofte velger å kjøpe godteri og brus på ukedagene?

– Når du selv kan velge, hva vil du aller helst bruke pengene dine på?

– Det er nok viktig for foreldrene dine at du tar vare på helsen sin. Er det viktig for deg?

-Har du tenkt over hva slags kosthold du vil ha når du får enda mer ansvar selv?

Når du reflekterer litt over dette, kan det gjøre at du blir mer bevisst på og fornøyd med valgene du tar.

Vennlig hilsen Anne

Skal jeg si ifra om ereksjon?

Matviienko Olga/Shutterstock /NTB scanpix

Hei.

Jeg og kjæresten koser litt noen ganger. Jeg vil ikke ha sex eller noe, men jeg får ståkuk.

Jeg er ganske redd for at hun skal se det eller kjenne det. Hvis hun merker at jeg har det, er det slik at jeg bør beklage og forklare at det er naturlig at gutter får stå når de er med jenter de liker?

Gutt (14)

Jeg synes det er en god idé at du sier det som det er: At du får stå når dere koser, men at det ikke betyr at du vil pule. Det vil gjøre det lettere for både deg og henne at du sier det. Da slipper du å bli flau eller tenke mye på det, og hun slipper å misforstå. Du trenger ikke å beklage, for du har ikke gjort noe galt!

Du kan jo også spørre henne om hun har det på samme måte. Jenter får jo også ereksjon, men det synes ikke like tydelig som for gutter.

Å få ereksjon og å kjenne seg kåt er helt naturlig når man kysser og koser. Om man kjenner seg kåt, betyr ikke det nødvendigvis at man tenker at man vil eller må ha sex.

Vennlig hilsen Anne

Hva har skjedd?

Novikov Nikolay / Shutterstock / NTB scanpix

Du er på fest uten tillatelse fra mamma pappa. Du er dratt med av vennene dine. Du får et glass som er mer enn bare alkohol. Neste dag våkner du og husker ingenting, men du har en stygg følelse av at noe fælt har skjedd etter du fikk dop i glasset.

Hva gjør man da?

Gutt (16)

Å ikke huske noe etter en fest, er svært ubehagelig. Hvis noen har puttet narkotiske stoffer i drinken din, er det en alvorlig kriminell handling. Såkalt «blackout» forekommer ofte etter inntak av kombinasjonen alkohol og narkotika, og det kan gi ulike kroppslige og psykiske reaksjoner blant annet hukommelsestap.

Å ikke vite hva som har hendt, skaper frykt og en hel del forestillinger og fantasier om hva som kan ha skjedd.

Jeg forstår godt at du engster deg, men kanskje du kan få en større ro om du snakker med vennene dine som var på festen? Kanskje de vet noe eller til og med opplevde det samme som deg? Får du deres historier og observasjoner, slipper du å uroe deg for ting som antagelig ikke har skjedd.

Det beste er om du kan snakke med foreldrene dine. Prat med dem om det fæle du er redd for at har skjedd. Kan du ikke det, vil jeg anbefale deg å snakke med helsesykepleier på skolen, en lærer eller en annen voksenperson du stoler på.

Hvis du etter å ha pratet med noen finner ut at det har skjedd fæle ting, hjelper det å snakke med noen om det.

Kanskje du ved å si ifra kan forhindre at andre på din alder blir utsatt for det samme som deg?

Ønsker deg lykke til.

Vennlig hilsen Anders

Pappa vil ikke ha mamma i konfirmasjonen min

Asmus Koefoed / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg skal konfirmere meg. Mamma og pappa er skilt, men pappa vil ikke ha konfirmasjonsfesten sammen med mamma. De kranglet masse før de skilte seg. Jeg og mamma vil at alle skal feire sammen, men det vil ikke pappa.

Hvem er det som egentlig bestemmer? Pappa sier at han får bestemme fordi konfirmasjonen skal være en dag der alle koser seg, også han.

Gutt (15)

Konfirmasjonen er din dag. Du skal feires! Det viktigste er at det blir en god opplevelse for deg. Da er det i utgangspunktet du som bør velge hvordan feiringen skal gjennomføres. Er det en dag som dine ønsker bør tas hensyn til, er det på konfirmasjonsdagen.

Som voksenperson tenker jeg pappaen din bør legge egne ønsker til side. Mange familierelasjoner blir vanskelige og såre etter skilsmisser. Kanskje blir det vanskelig for pappaen din på en slik dag der alle samles fra begges familier? Han må prøve å se forbi dette. Fordi noe annet er viktigere, slik som en sønns ønsker for konfirmasjonsdagen.

Det ikke er din feil at mamma og pappa skilte seg. Det er dine foreldres oppgave å passe på at du har det bra, både praktisk og følelsesmessig.

Om det blir for vanskelig for pappaen din at dere feirer sammen, er han likevel veldig glad i deg. Det handler altså ikke om deg, men om hans egne vanskelige følelser.

Uansett hva som skjer, håper jeg konfirmasjonsfeiringen din blir bra!

Gratulerer med dagen som kommer!

Vennlig hilsen Anders

Takk for oss!

Det har vært fint å få svare på spørsmål fra ungdom her på Si ;D. Denne spalten avsluttes nå, men vi og alle våre gode kolleger fortsetter å svare på spørsmål om sex, psyke og ungdomsliv på ung.no.

Er du mellom 13 og 20 år og lurer på noe, kan du sende inn spørsmålet ditt til ung.no.

Vennlig hilsen

Anne og Anders

