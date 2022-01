Vi må snakke om nakenhet

Elisa Dahle 17 år

Nå nettopp

Når ungdom velger å lukte vondt resten av dagen i stedet for å dusje med andre, er det konsekvensen av et samfunnsproblem, ikke et garderobeproblem, skriver Elisa Dahle (17).

Fellesdusjen er et samfunnsproblem. Ikke et garderobeproblem.

William Lindholm (16) skrev i et Si ;D-innlegg at det er nødvendig med private dusjbåser i skoler og svømmehaller. Ifølge Lindholm vil dette gjøre det lettere for ungdom som sliter med kroppspress.

Jeg er ikke enig. Her må det graves dypere.

Dårligere selvbilde

Skribenten mener at å dusje sammen er «en gammel tradisjon», og det er det.

Foreldrene våre og besteforeldrene våre har alle dusjet i fellesdusj. Først nå er det blitt en debatt. Da er det tydelig for meg at det ikke er fellesdusjen som er problemet, men forholdet vi har til kroppen vår.

Det er rimelig å anta at unge i dag har dårligere selvbilde enn før, og vi blir mye tidligere oppmerksomme på hvordan andre ser oss. I de årene jeg har vært på Instagram og Tiktok, har jeg stadig oftere sett unge jenter som viser seg frem.

De bruker «chokers» og magetopper og teller ned dagene til de blir 18 og kan begynne å selge nakenbilder på nettsiden Onlyfans. Dette skyldes fraværet av et naturlig forhold til nakenhet, samt økende tilgang på sosiale medier.

Fellesdusjen er ikke problemet

I internettets verden bombes man med nye forventninger til utseende. Hvilke kroppsformer som er fine, endrer seg like fort som klestrendene.

Uansett hvor mye man forsøker å passe inn, og få den ideelle kroppen, vil det alltid dukke opp en ny ting, et nytt trekk som er «galt».

I internettets verden bombes man med nye forventninger til utseende, skriver Elisa Dahle (17).

Syklusen tar aldri slutt. Resultatet er at ungdom aldri får være helt fornøyde med kroppen sin. Nå er Mark Zuckerberg og Meta anklaget for å bevisst ødelegge selvbildet til unge jenter gjennom Instagram. Det er ren hjernevasking som foregår. Likevel legger vi skylden på fellesdusjen.

Og fellesdusjen er akkurat det vi trenger nå! Mer uskyldig, naturlig nakenhet. Særlig i underholdningen er det en alvorlig mangel på det. Hvor er det blitt av de gode gamle filmene fra 70- og 80-tallet som skamløst viste oss kropper i alle fasonger? Filmene som viste oss ikke-seksuell nakenhet, og at det var greit å være ekte!

Et samfunnsproblem

De siste årene er nakenheten blitt mer tabu og seksuell. Når filmen om «Ronja Røverdatter» ble sendt i 1984, reagerte ingen på at «Birk» og «Ronja» badet nakne sammen og solte seg etterpå. I dag ville slik barne-TV neppe blitt sett på som greit.

Barn skal beskyttes mot nakenhet, men resultatet er at vårt forhold til nakenhet kommer fra amerikansk film og porno. Når det er alt vi ser, er det ikke rart at man frykter garderoben.

Men vi kan ikke legge plaster på et kjøttsår. Når ungdom velger å lukte vondt resten av dagen i stedet for å dusje med andre, er det konsekvensen av et samfunnsproblem, ikke et garderobeproblem. Vi frykter å bli observert og dømt fordi vi ikke er «perfekte».

La oss ikke sløse penger på å bygge om skoler og svømmehaller. La oss renovere kulturen i stedet. Jeg vil se en kultur hvor det ikke er tabu å amme barn offentlig eller sole seg toppløs på stranden. En verden hvor det indre teller mer enn det ytre. Men da kan vi ikke gjemme oss i private dusjbåser.

Så la meg slå et slag for fellesdusjen og den uskyldige nakenheten. La meg se mer av den, ikke mindre!

