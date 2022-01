Mobilavhengigheten min er ute av kontroll. Men mobilforbud er ikke veien å gå.

Ella Fyhn 17 år

Skolen ruster oss til mye. Men det digitale lærer vi ikke å håndtere, skriver Ella Fyhn (17).

Jeg, prinsesse Ingrid Alexandra og tusenvis av andre ungdommer sliter med samme ting: Å legge vekk mobilen.

18. januar skrev lektor og tekstforfatter Per Røssum et innlegg om skjermavhengighet i Aftenposten. Mange av analysene hans er gode, samtidig mangler en viktig nyanse.

Jeg, prinsesse Ingrid Alexandra og tusenvis av andre ungdommer sliter med samme ting: å legge vekk mobilen. Jeg vil selv definere meg som pasient på «skjermet avdeling», med en mobilavhengighet ute av kontroll.

Vi som er unge i dag, har vokst opp med mange digitale duppedingser. Siden jeg var liten, har jeg elsket å se på serier på Ipad, lese nyheter på telefon og være aktiv på sosiale medier. Jeg opplever dette som et positivt element i hverdagen.

Samtidig kan det være forstyrrende når man ikke klarer å kontrollere bruken.

Mangel på digital opplæring

Skolen ruster oss til mye. Men det digitale lærer vi ikke å håndtere. Det er nemlig ikke skjermen i seg selv som er problemet.

Om vi som er unge i dag hadde fått gode digitale vaner på skolen, hadde vi nok ikke vært like avhengige.

Prinsesse Ingrid Alexandra kunne fortelle NRK at hun måtte slette en av appene sine.

Dersom vi lærer hvordan vi bruker disse verktøyene riktig, vil overgangen til mindre kontrollerte rammer og voksenlivet bli enklere. På altfor mange skoler er tilnærmingen til problemet å innføre en form for mobilforbud.

Dette er en midlertidig løsning som ikke gir oss kunnskap eller gode vaner til senere i livet. Når jeg starter på universitetet, er det ingen som kommer til å låse telefonen min inn i et skap til jeg er ferdig med oppgavene mine.

Mobilen er kommet for å bli

Skjermavhengighet kan uten tvil være et omfattende problem for mange unge. Men mobilen er kommet for å bli. Å fjerne skjermer og digitale verktøy fra skolen hjelper ingen.

Tvert imot er digitale verktøy fantastiske om de blir brukt riktig. Det ville ha vært katastrofalt om skolen tok et steg bort fra læringsverktøy med så mye potensial. Vi må bare lære oss å bruke dem bedre.

