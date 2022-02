Da jeg var liten, følte jeg meg ikke «norsk nok». I dag ser jeg det som en styrke.

Vivianné Bach (16) Fylkesleder Oslo Europeisk Ungdom og Unge Høyre

21. feb. 2022 07:30 Sist oppdatert 6 minutter siden

Jeg er stolt over å ha tre kulturer som en del av min identitet, skriver Vivianné Bach (16).

Selv Henrik Ibsen følte seg mer som en «verdensborger».

Altfor mange ungdommer med flerkulturell bakgrunn kan streve ekstra med følelsen av tilhørighet til majoritetssamfunnet.

Jeg føler meg flerkulturell, men sånn har det ikke alltid vært. Da jeg var liten, var jeg mer eller mindre i en identitetskrise. Jeg ble hele tiden minnet på at jeg ikke var «norsk nok».

En identitetskrise

Da jeg gikk på barneskolen og skulle ha med venninner hjem, trodde de at vi alltid spiser taco hjemme. Hvorfor? Fordi moren min er fra Mexico. Nå er det en morsom historie jeg kan se tilbake på. Der og da var det min lille identitetskrise.

I en alder av seks år ble jeg påminnet at jeg var annerledes og ikke «norsk nok».

Jeg har alltid blitt spurt om hvor jeg kommer fra, og da har jeg sagt at jeg er fra Mexico, Norge og Iran. Jeg angrer ikke.

Jeg elsker ulike kulturer og reising. Det gjør at jeg og mange unge får et bredere perspektiv på kulturer og ulike land. Opp igjennom årene har jeg reflektert rundt dette. Jeg har kommet frem til at jeg kanskje ikke er «norsk nok».

Mangfold er viktig

Jeg er født og oppvokst i Norge og bor i Oslo. Jeg har også familie i Norge, men det føles fortsatt ikke riktig å si at jeg «bare» er norsk. Jeg vet at jeg har tre kulturer. Men det er ikke noe jeg vil legge bak meg.

Jeg er stolt over å ha tre kulturer som en del av min identitet.

Å ha en flerkulturell bakgrunn er en styrke for det norske samfunnet. Det bidrar til et flerkulturelt samfunn med et bredt spekter av kulturer og identiteter. Nå ser man også at mangfold er viktig for å skape suksess.

For meg handler det ikke om at folk skal definere meg som «norsk». For en helt norsk familie har jeg ikke.

Jeg står mye på ski. Jeg elsker 17. mai og jeg bruker bunad. Og den 16. september feirer jeg med stolthet den mexicanske nasjonaldagen. To feiringer jeg setter høyt.

Stolt av å være flerkulturell

Selv Henrik Ibsen følte ikke seg «norsk nok», men heller som en «verdensborger».

Å anerkjenne mangfold er å verdsette mangfold som et bidrag til et bedre og rikere samfunn for alle. Det er også å anerkjenne at alle mennesker har like rettigheter. Og ikke minst tolerere det som er annerledes ved mennesker.

Tiden er inne for å være stolt av å være flerkulturell. For det er en styrke.

Vær glad og stolt for at du har kjennskap til flere kulturer.

