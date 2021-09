Derfor burde vi fjerne lekser

Fredrik August Svendsen 14 år

Nå nettopp

Finland blir regnet for å ha et av verdens beste utdanningssystem. Disse skolene er leksefrie skoler, skriver Fredrik August Svendsen (14).

Alle burde ha en leksefri skole.

Som elev på en leksefri skole synes jeg det er bra å ikke ha lekser. Du får frihet, og du får være mye mer sosial med venner og familie. Du kan også drive med fritidsaktiviteter og fortsatt ha tid til å gjøre andre ting.

Derfor synes jeg at alle skal ha muligheten til leksefri skole.

Det er unødvendig med lekser fordi man ikke lærer like mye av dem som man gjør på skolen. Det er også dumt for de som ikke skjønner hva man skal gjøre, og fortsatt blir tvunget til å gjøre lekser.

Alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen. Noen elever har foreldre som ikke er hjemme før sent. Da vil de ikke få den hjelpen de trenger.

Se til Finland

Finland blir regnet for å ha et av verdens beste utdanningssystemer. Der har de leksefrie skoler. Finland mener at lekser ikke funker fordi det skaper konflikt i hjemmet. De mener at foreldrene ikke klarer å være «lærere» etter femteklasse.

Når ungene er trøtte og ønsker å gjøre helt andre ting, kan en leksefri skole være løsningen. Elever i Finland har litt lengre skoledager. Det synes jeg er greit fordi de lærer mer på skolen enn hjemme.

Jeg synes norske skoler bør gjøre som skolene i Finland. Da vil elevene trolig får høyere snitt, og flere vil ta utdanning. Folk lærer best på skolen. Dette er min mening. Jeg håper regjeringen tar grep!

