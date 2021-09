Jonas, er tiden endelig inne for et atomvåpenforbud?

Sigve Grøndahl Fredriksen Fylkesleder, Viken Sosialistisk ungdom

Nå nettopp

Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) ble tildelt Nobels fredspris i 2017. Her er komitéleder Berit Reiss-Andersen sammen med leder Beatrice Fihn og Hiroshima-overlever Setsuko Thurlow.

Vi får nå en ny regjering i Norge. Den må føre en ny atomvåpenpolitikk.

Søndag er den internasjonale dagen for total avskaffelse av atomvåpen, og jeg håper dette er en sak som den nye rødgrønne regjeringen kan stå samlet om.

De siste åtte årene har organisasjoner som Nei til Atomvåpen og ICAN jobbet knallhardt med å påvirke den borgerlige regjeringen til å signere FNs atomvåpenforbud. Men uten hell.

Ord og praksis

I løpet av denne perioden har over norske 50 kommuner og byer gått foran og sagt tydelig ifra at de ønsker en verden fri for atomvåpen, og at de ønsker at Norge skal signere FNs traktat om atomvåpenforbud, slik 86 land allerede har gjort.

8 av 10 nordmenn ville i 2015 at regjeringen skal arbeide aktivt for å forby atomvåpen. Når Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har gått til valg på at det nå er «vanlige folks tur», er det på tide at dette overveldende flertallet blir hørt.

SV og Senterpartiet skriver tydelig i partiprogrammet at de vil signere FNs atomvåpenforbud, mens Arbeiderpartiet skriver at det bør være et mål for Norge å slutte seg til FNs atomvåpenforbud. Dette er vel og bra, men hvor mye har partiprogrammet å si om det ikke blir prioritert i praksis?

Når du våkner

Regjeringen og vår nye statsminister har en stor jobb foran seg, og mange reformer skal både utvikles og reverseres. Men søndag er den internasjonale dagen for total avskaffelse av atomvåpen.

Når du våkner denne dagen, Jonas, kan du fortsette som før, men akkurat denne morgenen håper jeg du tenker litt ekstra på menneskehetens mest destruktive våpen.

Det er på tide å signere atomvåpenforbudet!

