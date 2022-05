Derfor bør Honours-programmet ved Universitetet i Oslo legges ned

Astrid Marie Foss Claussen Fylkesstyremedlem, AUF Oslo

12 minutter siden

Debattanten mener at Universietet i Oslo (bildet) har opprettet et bachelorprogram «som vil øke forskjellene mellom studenter».

Hvorfor ha et studieprogram som gir ekstra hjelp til studenter som allerede er på topp?

For noen år siden opprettet Universitetet i Oslo (UiO) et nytt bachelorprogram.

Ved det såkalte Honours-programmet får studenter ekstra hjelp, eget mentorteam og flere ressurser enn studenter ved andre studier.

Honours-programmet gir altså ekstra hjelp til de studentene som trenger det minst. Dette mener jeg øker forskjellene mellom norske studenter. Derfor burde vi legge det ned.

Fakta Honours-programmet Slik beskriver UiO programmet på sine nettsider (utdrag): «Dette programmet er det første i sitt slag i Norge, og retter seg mot særlig motiverte og ambisiøse studenter. Du tar 10 studiepoeng mer hvert år enn på et vanlig bachelorprogram. Totalt er programmet på 210 studiepoeng over tre år. Vil du utfordre deg selv og satse ekstra hardt, er dette studiet for deg.» Vis mer

Feil å prioritere de faglig sterke

I det norske utdanningssystemet skal det legges vekt på like muligheter og forutsetninger. Derfor reagerer jeg på at en etablert utdanningsinstitusjon som UiO har opprettet et bachelorprogram som vil øke forskjellene mellom studenter.

Studentene som er en del av Honours-programmet, får hver sin mentor, egne lokaler for sitt kul og et tilbud om tverrfaglig undervisning.

Siden studieprogrammet appellerer til toppstudenter, betyr dette at man bruker store beløp på å gi goder til studenter som ikke trenger det. I stedet burde det vært omvendt. De demotiverte, svakerestilte studentene burde prioriteres.

Mange faller fra

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at omkring halvparten av norske bachelorstudenter ikke fullfører studieløpet sitt på normert tid (2019).

Derfor burde vi heller bruke penger på tiltak for å få flere studenter til å fullføre studiene på normert tid.

Det er heller ingen god investering for fremtiden å bruke mest ressurser på de allerede ressurssterke.

Gi ressurser til demotiverte

Alle studenter burde få den hjelpen de trenger. Dessverre kan ikke alle ha egne mentorer, og ikke alle er toppstudenter.

Vi må bruke de store pengene der de trengs mest. De med lavere motivasjon hadde antagelig gjort det bedre om de var mer motiverte. Kanskje den motivasjonen kunne ha kommet gjennom elitestudentenes veiledere?

Vi må sørge for at flere studenter fullfører sitt studieløp på normert tid, og at alle studenter får like muligheter til å lykkes. Det vil være best for studenter flest og for fremtiden.

