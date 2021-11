Jeg vil ha tilbake den kjipe julekalenderen i år

Winnie Sofie Brækken Stein 19 år

Nå nettopp

Mitt ønske i år er at vi gjør en felles innsats for å dra ned forventningene til pakkekalenderen, skriver Winnie Sofie Brækken Stein (19).

Julekalenderen må være lommerusk og restesnop fra halloween.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Nå i november skal sikkert mange flinke foreldre lage julekalendere til barna sine. Selv er jeg i en søskenflokk på tre. Dette tilsvarer 72 kalenderluker.

På bussen her om dagen hørte jeg to mødre grue seg til dette «kalendermaset». Pakkekalender er jo, tross alt, veldig hyggelig og gøy, men må det være så voldsomt?

Senke forventningene

Da jeg gikk på barneskolen, besto pakkekalenderen min stort sett av viskelær, blyanter og små nissesjokolader. Jeg husker godt at jeg følte meg litt teit da de andre i klassen hadde fått klær, slalåmutstyr, gavekort på kinoen og andre mer verdifulle gaver.

Si at man bruker 250 kr på en gave og har 72 gaver å ordne med – det tilsvarer 18.000 kr! Så skjønner jeg at ikke alle gavene er like dyre, men likevel.

Mitt ønske i år er at vi gjør en felles innsats for å senke forventningene til pakkekalenderen. Kan vi ikke klare det, da? Og jeg orker ikke sånt som at «ja, de får ridehjelm i kalender og hest til jul» eller «gamingtastatur i kalenderen og PC til jul».

Det må være dårlige pakker. Vi snakker lommerusk og restesnop fra halloween. Eventuelt kan man droppe hele pakkekalenderen, tenke litt nytt og bærekraftig?

Mine tips:

Lego

Kjøp en legopakke som skal bygges. Del opp de små bitene etter bruksanvisningen, og legg i hver sin lille kalender luke. Bygg litt lego hver dag, og til slutt har du en hel Lego-ett-eller-annet.

Aktiviteter

De siste årene er mange blitt flinkere til å lage aktivitetskalendre. Men blir du for ambisiøs, er det fort at man ikke gjennomfører. La det være ting som å gå en tur sammen, vaske huset og høre på julemusikk, tegnekveld, se en god film i stuen og spise popcorn.

Kanskje kan dere invitere naboene og spise grøt en dag? Her er det ikke lov med sjuretters middag, kino, festival og zumbakurs for hele familien.

Bok

Kjøp en bok. Del antall sider på 24, og del opp boken ved hjelp av Post it-lapper. Da kan dere lese sammen litt hver dag.

Puslespill

Da jeg var liten, fikk vi et Nemo-puslespill med 24 biter av mamma. Vi la én og én bit og på julaften hadde vi et fint bilde.

Sjokoladeplate

Man kan aldri trå feil med sjokolade. I en plate er det 24 ruter – en for hver dag.

Nellikspiker i appelsin

Hva med god gammeldags «nellikspiker i appelsin»? Nydelig pynt og lukter godt.

Unngå dette:

Hvis du på død og liv skal lage disse små pakkene som ungene åpner én av hver dag, så vennligst bruk skruer, hårspenner, strikk, klesklyper, gamle knapper som har falt av en jakke, viskelær og annet småtteri.

Og for all del: Kutt ut sånt nydelig silkebånd og cellofan. Her skal det brukes gråpapir og gaffateip.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også Stor skrivekonkurranse for ungdom: Hva skulle du ønske du visste?

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!