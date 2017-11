Forrige uke frontet blogger Amalie Olsen kampanjen «ikkegreit» for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om hatytringer. Mange unge engasjerte seg. Nå er også den nye nettsiden hatytringer.no lansert.

Nettsiden er rettet mot både unge og voksne, og har informasjon om hva du kan gjøre dersom du opplever hatytringer, og hvordan du kan diskutere uten å miste hodet.

Ikke akseptabelt

Retten til å si sin mening er grunnleggende i et demokrati som Norge.

Det er viktig at forskjellige meninger kommer fram i debatter. Vi må tåle krasse formuleringer, men samtidig går det en grense for hva vi kan tolerere. Hatefulle ytringer er ikke akseptabelt. ¨

Det er ikke greit å snakke stygt om noen på grunn av etnisk bakgrunn, hvem de forelsker seg i, om de har en funksjonsnedsettelse eller om de tror på en annen religion enn det du gjør.

Dere unge er flinke til å engasjere dere i saker dere brenner for. I mange tilfeller kan ungdom være flinkere enn oss voksne til å være saklige i en debatt på nett. Allikevel er det mange som blir hengt ut i sosiale medier eller får stygge kommentarer. Det er ikke greit.

Ny nettside

På hatytringer.no kan både voksne og unge få gode råd om hvor man skal henvende seg dersom man selv, eller noen man kjenner, opplever hatefulle ytringer.

Er du usikker på om ytringen kan være ulovlig, så skal det meldes politiet og politiet skal ta hatkriminalitet på alvor.

Kanskje er det ikke så enkelt å snakke med voksne om hva dere gjør på nettet og hva dere deler. Å ha foreldre hengende over skuldra har vi alle kjent på. Samtidig er det viktig at foreldre og voksne forstår mer om sosiale medier for å kunne hjelpe dersom dere opplever å bli utsatt for, eller være vitne til, hatefulle ytringer.

På hatytringer.no kan både voksne og unge få gode råd om hvor man skal henvende seg dersom man selv, eller noen man kjenner, opplever hatefulle ytringer.

Jeg oppfordrer dere og foreldrene deres til å gå inn på den nye nettsiden. Vi voksne har også mye å lære. Vi har ansvar for å være gode forbilder både på nett og hvordan vi snakker hjemme.

© Ilja C. Hendel

Seks tips

På nettsiden er det også gode tips til hvordan du kan diskutere uten å miste hodet. Derfor vil jeg dele disse tipsene med dere:

1. Sett deg godt inn i temaet du skal diskutere. Da er det lettere å være saklig, selv om du er uenig.

2. Hør på hva de andre har å si, selv om du er uenig.

3. Selv om du er uenig med personen du diskuterer med er det ikke greit å snakke stygt om personens utseende eller komme med trusler.

4. Prøv å forstå den du er uenig med – spør hvorfor de mener det de gjør.

5. Forklar hvorfor du mener det du gjør og svar på saklig kritikk.

6. Til sist: Husk at du ikke kan vinne alle diskusjoner, det er lov å være uenige!

Ytringsfriheten står sterkt og den skal vi beskytte. Vi må tåle en skarp formulert debatt, men ingen skal hverken utsette eller bli utsatt for hatytringer.

Med dette ønsker jeg dere en god debatt!