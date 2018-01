SI ;D-SERIE! Hva betyr det å ha en bestemor eller bestefar, en som er på et helt annet sted i livet enn deg selv? Fem lørdager forteller unge mellom 13 og 21 år om sine besteforeldre.

I dag skriver Ida Wiik (19) om sin mormor.

Jeg er en del av Generasjon Disney. Vi som har fått Hakuna Matata gjennom morsmelken, som vet at «ohana» betyr familie og som sender ønsker opp mot stjernene i håp om at drømmer skal gå i oppfyllelse.

Og kanskje viktigst av alt, det som har formet min generasjon aller mest: Vi er blitt kjent med lille Timmy Gresshoppe fra Disney-klassikeren Pinocchio. Det lille insektet med hatt, paraply og innsikt fra en annen verden som skal lære Pinocchio hva som er rett og galt her i livet.

Han som sier at din samvittighet er din beste guide og som vet med sikkerhet at til og med en liten trefigur har potensial til å bli en ekte gutt.

En å lene seg på

Jeg tror vi alle kjenner til en Timmy Gresshoppe. En sjel som viser oss vei her i livet, en som tar litt ekstra vare på deg og som minner deg på at det er greit å drite seg ut både to og tre ganger før du får det til. Den personen du ser opp til, som du kan lene deg på i enhver situasjon.

Den personen som ikke er redd for å sette deg på plass når du har gjort noe galt, for de vet det er det som vil gjøre deg til den beste versjonen av deg selv.

Denne personen, min Timmy Gresshoppe, finner jeg i mormor.

Min mormor. Sjelen som levde et helt liv før jeg i det hele tatt ble til. Hun som hadde troen på meg allerede før jeg visste hva livet hadde å by på.

Hun som ledet meg inn igjen på den rette vei hver gang mine ustø skritt førte meg ut mot livets grøftekant.

Kulturmelk og nestekjærlighet

Hun som alltid hadde all verdens tid. Tid til å dele noen visdomsord og Gjende-kjeks. Tid til å fortelle om krigens vanskelige vilkår. Og tid til bare å være der sammen med meg som en bauta i livets farvann.

Den kloke sjelen som viste meg vei der hverken teoribok eller skolebenk strakk til.

En grunnmur for min samvittighet. Min mormor.

Alle fortjener en slik grunnmur. En trygghet som kun besteforeldre kan skape. Den universelle sjelen som består av kamferdrops, kulturmelk og nestekjærlighet. Bestående av de som faktisk har all verdens tid, for de vet hva som er riktig prioritering her i livet.

De som har en indre ro og stabilitet som kun kan opparbeides gjennom erfaring. Livserfaring. Det er slike sjeler som skaper grunnmuren for enhver god Timmy Gresshoppe.

Minnene etter mormor

Min Timmy Gresshoppe forlot denne verden i sommer. En sjel med overflod av visdom, erfaring og trygghet, er nå på et bedre sted.

Men minnene etter mormor vil alltid leve videre. Minnene om visdomsord, Gjende-kjeks og hva som er rett og galt her i livet.

Sjelen hennes vil alltid være grunnmuren for min samvittighet, gjerne avbildet som det lille insektet med hatt, paraply og innsikt fra en annen verden.

Hun vil være en del av meg, min indre stemme som minner meg på at når du sender ønsker opp mot en stjerne, så vil dine drømmer gå i oppfyllelse. Min grunnmur, min lille gresshoppe.

Min mormor.

