Klokken er 02.41. Jeg sitter på bussen på vei hjem fra nyttårsfest. Det er nesten fullt, men plassen ved siden av meg er ledig. Jeg hører på musikk, sliten.

En tydelig beruset mann på nærmere 40 setter seg tett inntil meg. «Hvor er du fra?», spør han meg snøvlende med et griskt smil.

Nordmannen i meg vil ikke være uhøflig eller lage oppstyr, så jeg tar motvillig ut øreproppen og svarer.

Privat

«Jaså, så hvor skal du av hen, da?», spør han videre med ansiktet enda tettere mitt. Jeg svarer at jeg ikke helt vet.

Han spør om jeg er singel. Jeg sier at jeg bare er 18 og derfor for ung for ham. Han svarer oppmuntrende at jeg jo er myndig.

«Liker du ikke eldre menn, da, hæ?». Jeg prøver nervøst å le det bort, sier nei, dessverre. Ser febrilsk på de andre i bussen. Ser folks blikk, men møter ingen.

Når han så spør meg om navnet mitt, skjønner jeg at ingen kommer meg til unnsetning.

Jeg spør forsiktig om jeg vær så snill kan slippe å snakke, jeg er veldig trøtt, jeg vil bare høre på musikk.

Han sier det er greit, men setter seg tettere inntil meg og begynner å stryke og klappe på meg, lurer på om jeg liker det. Jeg sier nei.

Han flytter seg ikke lenge etterpå. Noen stopp etter sjangler han ut av bussen. Ikke ett menneske i den fulle bussen gir meg øyekontakt eller spør om det går bra.

Altfor mange opplever å bli utsatt for ubehagelige hendelser på offentlige steder uten at noen griper inn.

Det er typisk norsk ikke å ville lage oppstyr, ikke ville gripe inn, se ned. Hvor langt er du villig til å la det gå?

Nyttårsforsettet ditt for 2019 bør være å trosse nordmannen i deg og gripe inn i ubehagelige situasjoner. Lær barna dine det i samme slengen. Godt nyttår.

Vi anbefaler også dette innlegget av Christine Evjen:

I debatten om #metoo forblir én arena merkelig nok urørt: skolen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.