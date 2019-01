Tirsdag ble den nye utvidede, borgerlige flertallsregjeringen presentert på Slottsplassen. Der ble den rekordstore regjeringen ikke bare møtt med roser og gratulasjoner, men også med store abort– og klimaprotester. De som tiltrakk seg mest oppmerksomhet, var som kjent en rekke kvinnelige demonstranter, alle utkledd som skikkelser fra HBO-serien The Handmaid’s Tale.

Tage S. Jensen skriver om hvordan denne demonstrasjonen var et usaklig angrep mot regjeringen. Jeg kan kjenne meg igjen i at jeg, som del av norsk venstreside, er frustrert over dannelsen av en borgerlig flertallsregjering. Det jeg ikke kjenner meg igjen i, er at demonstrasjonene på Slottsplassen skal ha vært usaklige.

Går tilbake i tid

Jensen hevder at abort-demonstrasjonen var usaklig på grunn av symbolikken i kostymevalget til demonstrantene. Kostymene er hentet fra en serie om et dystopisk samfunn der kvinner er fratatt all kontroll over egen kropp og seksualitet, og jeg er ganske sikker på at alle i den demonstrasjonen ikke mener at vi er på vei til virkeligheten i «Handmaid’s Tale».

Hele denne demonstrasjonen handlet om å gi et tydelig signal til Erna Solberg, Kjell Ingolf Ropstad og KrF om at de er i ferd med å føre likestillingspolitikken flere tiår tilbake i tid.

Serievalget av «Handmaid’s Tale» er åpenbart bevisst og brukes som et stort virkemiddel for en stor og viktig sak. Hva er poenget med en demonstrasjon om formålet med det hele ikke får oppmerksomhet?

Det er provoserende

Jensen, hvis det provoserer deg at kvinner kler seg ut og demonstrerer for rettigheter din leder, vår statsminister, har tatt fra dem, kan det kanskje hjelpe med en liten påminnelse om hvorfor så mange har latt seg provosere av Høyre og KrF i det siste: Når Solberg og Ropstad ønsker å prioritere ufødte fostre foran levende norske kvinner, så er det provoserende.

Retten til fri abort er en grunnpilar for det likestilte samfunnet vi har opparbeidet oss i Norge. I 2017 var det 12.733 aborter i Norge. Det er historisk lavt. Mye av grunnen til det var lettere tilgang til prevensjonsmidler, mer seksualundervisning i skolen og flere helsestasjoner for unge hvor det deles ut nettopp prevensjon.

Kun seg selv å takke

Skal vi få ned antall aborter i Norge ytterligere, vil det ikke hjelpe å se til 1950-tallet for svar. Det som funker, er billigere prevensjon, eller som AUF ønsker seg: Gratis prevensjon for alle.

Jeg er helt enig i at abortdebatten, eller en hvilken som helst debatt, taper på å skape feilaktige bilder av politikere. Men i dette tilfellet har Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad kun seg selv å takke for å bli fremstilt så kvinnefiendtlige som de er blitt i det siste.

