3. februar skriver Celine Vår Sneve fra Akershus Unge Høyre at de som ønsker å gjøre Norge til en republikk, ikke har nok historiekunnskap. Dette er jeg sterkt uenig i. Den norske historien er bemerkelsesverdig, men dette handler om så mye mer.

Jeg mener at maktposisjoner ikke skal gå i arv. Dette er et grunnleggende liberalt prinsipp. Du skal fortjene din posisjon, ikke bli født inn i den.

Dyr i drift

Kongefamilien er dyr i drift, og det er skattebetalerne som må ta regningen. Dette er penger som kunne blitt brukt på å styrke helsevesenet, skolen eller økt uføretrygden.

Privat

Og man må også huske at kongefamilien ikke er uten skandaler. For eksempel da de i 2015 fikk en yacht-ferie uten at de ville oppgi hvem som hadde betalt.

Det er en grunn til at verden i stadig større grad går vekk fra kongedømmer. Vi blir mer opptatt av at alle skal ha de samme mulighetene, og konger gjennom historien er ikke akkurat kjent for å spille på lag med folket sitt.

Kongen unntatt straffeloven

Kongefamilien er en hyggelig familie, men den fortjener også å være fri. I Norge har vi lover som gjør at kongefamilien har begrensninger på hva de kan gjøre.

For eksempel er det veldig synd at Ingrid Alexandra aldri kan melde seg inn i Unge Venstre eller noe annet politisk parti, en frihet vi tar for gitt.

Og mens norske stortingspolitikere blir pågrepet og siktet for trusler, er kongen unntatt straffeloven og kan ikke stilles for retten.

Jeg vil også gjøre det klart at min oppfatning er at flertallet av dem som vil avskaffe monarkiet, ikke ønsker å sparke kongen ut av Slottet, men heller at vi gjør Norge til en republikk etter kongens bortgang.

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg ønsker et fritt, liberalt samfunn der alle har like muligheter.