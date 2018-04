Jeg synes det er veldig trist hvor mye tid mobilbruk tar opp for mange mennesker i dagens samfunn. Det er spesielt trist at dette går utover barna.

Det har ofte hendt at jeg har gått forbi tilfeldige skolegårder, lekeplasser eller parker, hvor det oppholder seg mange barn som blir passet på av voksne.

Men det jeg også kan se, er at disse voksne ikke følger med på barna. Mobilen er tydeligvis mye viktigere enn å følge med på barnas utviklingsnivå.

Prøvde å få kontakt

Jeg observerte for en liten stund tilbake at en ansatt sto ute i en skolegård, på en barneskole, og «passet» på barna, selvfølgelig med hodet ned mot hånden som holdt trygt og godt rundt mobilen.

Gjentatte ganger prøvde barna rundt personen å få kontakt, men det skulle ta tre hele forsøk før personen svarte uinteressert «hmm».

Det er barn det er snakk om. Barna som vokser opp nå, er vår fremtid. Det er kanskje en klisjé, men det er en sann klisjé. Hvordan skal barna få muligheten til å ha hyggelige opplevelser, lære noe nytt og føle at voksenpersoner er tilstedeværende for dem, dersom det er mobilen som kommer først og ikke barna?

Jeg går på helse- og oppvekst og ønsker å bli barne- og ungdomsarbeider. Alt jeg vil er å hjelpe barn og unge, lære dem nye ting og forhåpentligvis fylle livet deres med glede og positivitet.

Denne jobben kan jeg ikke gjøre dersom jeg bruker mobilen i stedet for å være til stede for dem jeg er ansatt for å hjelpe. Barna og ungdommene er der for at deres behov skal bli sett, for at jeg skal se dem og høre dem, ikke for at jeg skal kaste bort unødvendig tid på en skjerm.

Må begrenses

I øyeblikket er jeg i praksis i en barnehage, noe som er en fantastisk opplevelse. Hver gang jeg kommer til barnehagen, gir det meg energi og glede. Alle barna er flotte personer, og jeg blir imponert og fascinert av hvor smarte og kloke disse barna er.

Jeg ville aldri visst hvor smarte, flinke og kloke barna på mitt praksissted er dersom jeg hadde sittet med mobilen i barnehagen.

Tenk hvor mye fantastisk fint mange skoleassistenter, barnehagetanter og -onkler, miljøarbeidere, foreldre og lærere går glipp av. Alt går de glipp av på grunn av unødvendig mobilbruk.

Jeg mener barn og unge er avhengig av at de blir sett og hørt for at de skal få den beste muligheten til å utvikle refleksjonsevne, kommunikasjonsferdigheter og omsorg for dem rundt seg.

Da må man som enkeltperson begrense mobilbruken, slik at du får mer tid til å være til stede for barna dine, eller de barna og ungdommene du er ansatt for å hjelpe i praksis eller jobb.

