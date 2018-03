Jeg benekter ikke at gutter generelt sett fra den biologiske siden har en fordel overfor jenter ved fysiske anstrengelser.

Eller at den beste toppidrettslangrennsgutten ville ha brukt kortere tid enn den beste toppidrettslangrennsjenta om de gikk samme distanse.

For meg har alltid de lange distansene vært der jeg har prestert best.

Da kan det føles svært urettferdig når guttene på samme alder, fra junioralder, får gå nesten dobbelt så lange renn.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det svake kjønn?

Noen påstår at jentene ville brukt så lang tid at publikum ville sviktet.

Vinner i herreklassen i Birkebeinerrennet 2017 gikk 54 kilometer klassisk på tiden 2.20.53,6, kvinneklassen ble vunnet på 2.46.40,7.

Er litt over 20 minutter virkelig så mye lenger tid at folk ikke gidder å se på?

Og viktigst, skal virkelig publikums manglende utholdenhet få bestemme om jenter og gutter skal gå de samme distansene?

Forskjellen er ikke kun merkbar ved de lengste rennene. På Norgescuprenn for junior kan jenter i aldersklassen 19-20 risikere å gå fem kilometer, mens jevnaldrende gutter går ti kilometer. Forskjellene fortsetter når man blir senior.

Det har vært en lang utvikling for at jenter skal få lov til å konkurrere i idretter.

Henger noe av tanken om «det svake kjønn» igjen?

Folk foreslår turrenn

Jeg kan veldig godt huske at jeg så et gammelt TV-opptak fra første gang kvinner fikk delta i maraton i Norge.

Det ble fokusert på at jentene så altfor slitne ut da de kom i mål, det kunne umulig være sunt for dem. Hvorfor skulle det å se sliten ut ha noe mer betydning for kvinner enn for menn?

Første gang kvinner fikk lov til å delta i maraton, var i 1972. Maraton ble først en del av øvelsene for kvinner under EM 1982, VM 1983 og OL 1984. Her hjemme i Norge kunne kvinner for første gang i 1983 delta på NM i maraton.

Når jeg sier til folk at jeg ønsker at jenter bør få gå femmilsløp og ikke kun tremilsløp, har jeg fått høre at om jeg vil gå så lange løp, så kan jeg bare delta på turrenn.

Forandring fryder

All ære til alle de turrenn som, selv om det også kom sent, har sluppet jentene til. For eksempel fikk jenter for første gang delta i Birken i 1976. Da hadde rennet blitt arrangert siden 1932, og kvinner hadde ved flere anledning prøvd å få lov til å delta.

Men det faktum at det er mulighet for jenter for å gå like langt som gutter i turrenn, betyr ikke at jenter ikke bør få gå like langt som gutter også i de «ordinære» rennene.

Min løsning er å gjøre om distansene for både jenter og gutter slik at begge kjønn får prøve seg på alle av dagens distanser.

Forandring fryder og er ikke farlig.

Jeg skjønner at det vil kreve en del de første årene, i alle fall det første. Men når en ordning er gal, skal man ikke fortsette med den selv om det vil kreve mye å endre den!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Kanskje vil disse også interessere deg?