Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge.

Stian Grastveit (23) er langrennsløper og foredragsholder. Han konkurrerer for IL Heming.

– Hvilke saker er du opptatt av?

– Det er vel hovedsakelig «Idrett for alle» jeg brenner veldig for. Det gikk mange år fra jeg selv oppdaget at jeg var homofil, til jeg turte å åpne opp om det.

Jeg opplevde årene i det velkjente «skapet» som utrolig vanskelige. Drømmen min er at dette møbelet ikke skal eksistere i fremtiden. Jeg håper at morgendagens unge, både innen idretten og andre samfunnsgrupper, skal ha en lettere vei til å leve ut sin egen legning. Og jeg håper mine erfaringer kan være til hjelp for de som sliter med å være seg selv.

– Hvordan har du opplevd det å stå frem som åpent homofil i toppidretten?

– Jeg har blitt møtt av overveldende positivitet, og jeg har fått utrolig mange flotte tilbakemeldinger. Jeg har opplevd idrettsmiljøet som veldig støttende og inkluderende. Forhåpentlig når mine erfaringer og opplevelser ut til andre utøvere som sliter med det samme, og kanskje kan det gjøre veien ut av skapet litt kortere for dem.

– Hvordan har tilbakemeldingene vært?

– Det har vel vært utelukkende positivt. Noen useriøse kommentarer har det kommet, men de går som regel ikke på meg som person. Jeg tror mange sliter med å skjønne hvorfor min historie har vært en mediesak, og noen tror kanskje at jeg bare er ute etter oppmerksomhet. Det er ikke tilfellet. Jeg skulle ønske at dette ikke var interessant for mediene. Men så lenge mennesker sliter med å leve ut sin egen legning, så er det dessverre det. Derfor tror jeg det er viktig at det finnes homofile personer i ulike samfunnsgrupper som tar ordet, og som viser at det å leve ut sin homofile legning ikke er et problem.

Forhåpentlig bidrar dette til normalisering, noe som igjen vil gjøre legningen til ulike mennesker til et uinteressant tema for mediene i fremtiden.

– Hva mener du kan gjøres i toppidretten for å gjøre det enklere for flere å stå frem?

– Jeg tror det er viktig at det finnes homofile idrettsutøvere som er åpne offentlig. Det betyr på ingen måte at alle må være det. Man skal respektere at noen ønsker minst mulig oppmerksomhet rundt det. Samtidig tror jeg at morgendagens utøvere trenger noen de kan assosiere seg med, for i gjenkjennelse finnes håpet.

– Hva er dine beste tips til å gjøre ungdomstiden så fin som mulig?

– Omring deg med mennesker som tilfører livet ditt noe, og unngå mennesker som bryter deg ned. Tro på den du er, og stol på at du er bra nok. Vi mennesker er alle unike, og vi er alle like mye verdt.