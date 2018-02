#metoo har vært en utrolig viktig kampanje. Seksuell trakassering har endelig blitt satt på dagsordenen, folk har turt å stå frem med sine historier, varslet og forhåpentlig har kampanjen bidratt til holdnings- og kulturendring. For seksuell trakassering er ikke greit.

Men #metoo gjelder ikke bare for voksne i jobblivet. Seksuell trakassering er ikke bare noe som gjelder voksenverdenen. Det er også et problem blant oss ungdommer. Jeg har opplevd at gutter har tatt meg på rumpa, og senere fått høre at jeg er heldig fordi gutten «valgte meg». Det er ikke alle han ville tatt på.

Nakenbilder spres på nett

Forrige uke var jeg på Aftenposten-eventet om spredning av nakenbilder. Mange unge jenter opplever å bli tatt bilder av når de er nakne og at bildene spres på sosiale medier og nett.

På den anonyme appen Sarahah, som jeg skrev et Si ;D-innlegg om i november, blir det sendt meldinger som handler om utseende og kropp. Mye av det er langt fra hyggelig.

Sexobjekter og horer

Vi danser til sanger som omtaler jenter som sexobjekter og horer. Det er blitt så vanlig at man nesten ikke tenker over det. Likevel er seksuell trakassering et tema vi snakker lite om, hverken på skolen eller oss imellom.

Jeg tror at mange på min alder ikke har satt seg inn i hva #metoo handler om. De aller fleste ungdommer kan oppføre seg, men vi må begynne å snakke om seksuell trakassering på skolen. Jenter spesielt må begynne å tørre å si ifra når noe ikke er greit, når noe er ubehagelig. Forhåpentlig bidrar #metoo nettopp til at vi begynner å snakke om det og til at folk skjerper seg. Ikke bare voksne, men også vi unge.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.