Jeg har fulgt nøye med i saken om Brett Kavanaugh, Trumps høyesterettskandidat som er blitt beskyldt for å ha begått seksuelle overgrep.

Etter å ha lest om Dr. Christine Ford og folks reaksjoner på hennes såkalte «venstrepropaganda, løgner, svertekampanjer og maktspill», ønsket jeg å skrive mine egne tanker om overgrep mot kvinner i vestlige samfunn.

Jeg har ingen steinharde fakta. Alt jeg har er egne opplevelser. Tankene til en 19 år gammel student.

Tre overgrep

Jeg var 15 år første gangen en venn gikk over grensen og tok på meg der jeg ikke ville at han skulle ta på meg.

Jeg prøvde å få ham til å slutte. I etterkant spredte han rykter om «hvor trang jeg var» og hvor ekkelt det var. Tre år senere møttes vi på en fest. «Er du sur på meg?» spurte han. Det virket som han hadde glemt hele episoden.

Da jeg var 17, skjedde det en gang til. Han var en kjekk eldre gutt jeg nettopp hadde møtt. Jeg mistet siste buss, og han inviterte meg med på hotellrommet sitt.

Jeg var tydelig på at jeg i så fall ikke ville ha sex. Etter to minutter på hotellrommet begynte han å kysse meg. Han presset seg inntil meg.

Holdt armene rundt meg og ville ikke slippe. Siden jeg forsto hva som var i ferd med å skje, sendte jeg en melding til kompisen min. Han hjalp meg ut av situasjonen.

Kort tid etter skjedde det igjen. Heldigvis for siste gang. Så langt. Jeg sov over hos en gutt jeg var forelsket i. Av ulike grunner ville jeg ikke ha sex.

Han sa at han var kåt og begynte å ta på meg. Jeg spilte med en stund. Så sa jeg nei tre ganger. Fire ganger. Til slutt sa jeg at jeg måtte hjem. Han hadde tatt på meg. Fått meg til å ta på ham. Han hadde tatt fingrene sine inni meg. Etter at jeg sa nei.

Senere den uken lurte han på om han hadde gjort noe galt. Jeg forklarte ham det, men han nektet for at det hadde skjedd.

Utfordringene med å fortelle

Det er gjerne ett spørsmål folk stiller når kvinner forteller om overgrep ett, to eller 30 år etter det hendte. Hvorfor ventet hun så lenge? Det er jo umulig å tro henne når det har gått så lang tid!

Hvis en kvinne forteller om overgrep rett etter at det har skjedd, møtes hun med et annet spørsmål: Hvorfor må hun gå ut med det?

Dersom overgriperen er ung, fokuseres det på at det kommer til å ødelegge guttens fremtid. Om overgriperen er voksen, er man opptatt av at det kommer til å ødelegge familien eller jobben hans.

Hvorfor har jeg ventet så lenge med å skrive om det? Det er jo umulig å tro på meg når det har gått så lang tid. Det er snart fem år siden det første overgrepet. Det er to år siden det siste. Men jeg husker alle like godt.

Det er få som tror meg. Jeg fortalte noen om hvert eneste overgrep. De sa at det sikkert ikke var så ille. Enkelte trodde ikke på meg. De klappet meg på hodet og ba meg bare takle det selv.

Hvorfor gå ut med en overgrepshistorie når det kommer til å ødelegge overgriperens fremtid? lurer mange på.

Men hva med offerets fremtid? Hva med min fremtid? Hva med Dr. Christine Fords historie?

