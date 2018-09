Det blir snakket mye om at det er for mye snakk om psykisk helse. Om at det er så mye åpenhet.

På ulike plattformer kan vi lese om den vanskelige tiden, om datteren til en i bygda som ble syk.

Selv om det skrives mye om i mediene, mener jeg likevel at psykisk helse er tabubelagt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Privat

Lettere på nett

Det er blitt lettere å være åpen om tøffe erfaringer på nett.

Internett er blitt et rom for å dele og snakke om vanskelige ting som ikke er så greit å snakke om i virkeligheten.

Jeg kunne ønske det var like lett å være åpen overfor menneskene man har rundt seg.

Idet disse samtalene tas opp i et rom med mennesker, kommer det rare blikk.

Åpenheten er ikke slik som man trodde. Folk vet ikke hva de skal si.

Det er så mye lettere å kommentere med et hjerte på en status på Facebook.

Jeg har turt å dele mine innerste tanker på nett. Likevel er det ingen som spør meg om hvordan det går når vi møtes. Ingen gir meg rom til å fortelle. Selv om de vet at det ikke går bra.

Vil være åpen

Jeg skulle ønske jeg kunne si til menneskene på jobb at jeg har angst. Uten å bli sett ned på. Uten at folk tror de må ha ta hensyn til meg hele tiden. Jeg er ikke skjør selv om jeg har angst.

Jeg skulle ønske det var lettere å dele med de rundt seg. Jeg skulle ønske det gikk an å fortelle at ting er kjipt uten at det blir vanskelig å snakke om.

Å være åpen handler om å kunne si at man er sliten. Det skal være lov å si at man sliter litt.

Man skal kunne fortelle at man for tiden ikke sover om nettene fordi et familiemedlem er sykt.

Det må være lov til å dele uten å få kommentarer på at man er oppmerksomhetssyk.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Vil du lese mer om psykisk helse? Ta en titt på disse Si ;D-innleggene: