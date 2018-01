Jeg søker på «tilbud på Botox», og det tar ikke lang tid før det dukker opp haugevis av treff. 10 prosent, 15 prosent og 20 prosent. Supertilbud. Det samme skjer når jeg googler «tilbud på Restylane».

Egentlig blir jeg helt overrasket over hvor lett tilgjengelig det er, og jeg mimrer tilbake til den gangen på videregående da jeg satt og søkte på hvor det var billigst å fylle leppene mine.

For det måtte være billig – ellers hadde jeg ikke råd.

Heldigvis glemte jeg den tanken etter at jeg traff kjæresten min, og jeg fant ut at jeg egentlig var veldig glad for at jeg sto over. Men for noen måneder siden fikk jeg tilbud av en bedrift om å fylle leppene mine gratis mot et innlegg på bloggen min.

For det første ble jeg forbanna for måten de la muligheten i fanget mitt på, og for det andre ble jeg forbanna fordi jeg vet at hadde det vært for noen år siden, så hadde jeg gjort det. Uten å nøle!

Til å grine av

Kadra Yusuf skrev i en kronikk i Dagsavisen forrige uke at «2018 er året vi bør ta bloggere og kroppsindustri-bransjen på ramme alvor». Og jeg er helt enig.

For én ting er bloggerne som gir lesere og følgere muligheten til å endre på utseendet sitt, en annen ting er firmaene som legger disse mulighetene i fanget på bloggere som gladelig benytter seg av muligheten.

La oss si det sånn: «Cash is king», og det er på bekostning av samfunnets mimikk og dagens unge. Trist? Ja, det er faktisk til å grine av.

Hva folk driver med på privaten, raker ikke meg, og hva folk ønsker å gjøre med seg selv, raker heller ikke meg. Flere av mine venninner har endret på utseendet, og verdien deres måles ikke i det. Men er man nødt til å presse det på følgerne sine?

Eller kan man sette sprøyten i «sinnarynken» uten å skrive «JEG HAR TATT BOTOX», «Denne salongen gikk jeg til» eller «Før- og etterbilder av leppene mine»?

Ikke dårlige mennesker

Nå tråkket jeg kanskje mange bloggkollegaer på tærne, og det er overhodet ikke meningen. De er ikke dårlige mennesker fordi de holder på som de gjør.

Jeg er bare uenig, og det får være greit. Yusuf avslutter sin kronikk med: «Reklamebransjen forholder seg til regler og begrensninger for hvordan de kan presentere produktene i reklamer. Det er på høy tid at selskaper som tilbyr kosmetiske inngrep, og bloggere som ukritisk tar imot og reklamerer det videre til sine unge følgere, får et etisk regelverk å forholde seg til.»

Og jeg tror hun sitter på løsningen der. For hvor lenge skal egentlig vi bloggere få lov til å skrive om hvor man fyller leppene sine («kun fordi man vil at leserne skal gå til et trygt sted») og om hvor mye gram vi har i hver pupp?

Altså, det selger som rakker'n uten tvil, men er det verdt det?

Til syvende og sist mener jeg at det er opp til hver enkelt å ta ansvar for å slutte å følge bloggere og influencere som kun gir dem dårlig selvbilde. Men hvor enkelt er det egentlig for en 12 år gammel jente med et forbilde uten mimikk?

Innlegget ble først publisert på Martine Halvorsens blogg.

