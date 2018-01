Sondre (13): Motocross er en fysisk krevende idrett

Motocross er en veldig fin sport med mye fysisk og psykisk aktivitet, og det er derfor jeg elsker denne sporten.

Motocross er en sport hvor man kjører en motorsykkel rundt en bane som er laget av jord, grus eller sand. Det er en sport du må ha en god del utstyr til.

Det er tidkrevende, men det er gøy å bruke tid på. Jeg er gjennomsvett etter en treningsøkt.

Vi har flere gode førere i Norge, både unge og gamle. Vi har en 17 år gammel gutt som heter Kevin Horgmo som har vært og kjørt det europeiske mesterskapet (EM).

I EM er det ganske høyt nivå på kjørerne, og han kom på en 4. plass sammenlagt. Og han som har trent ham, har kjørt verdensmesterskapet i motocross og gjorde det bra.

For å nå så langt er man nødt til å være i svært god fysisk form og tålmodig.

Jeg var den tregeste på fotballlaget, og jeg prøvde å bli bedre, men det greide jeg aldri.

Etter at jeg begynte med motocross, kom jeg i veldig god form. I tillegg liker jeg sporten veldig godt fordi det er veldig sosialt.

Du må like å bli sliten for å drive med motocross. Jeg får et ekstremt adrenalinkick når jeg kjører fort og hopper. Jeg pleier å kjøre tre ganger i uken.

Jeg vil anbefale denne sporten til de som har penger, god tid og energi. Og liker å bli sliten.

