Hver dag er det mange barn og ungdommer som trener hardt og mye for å nå målene sine om å bli verdens beste fotballspiller eller å få spille på landslag. Men er man ikke født i første halvdel av året, så er det mye vanskeligere å nå drømmen om aldersbestemte landslag for Norge.

Talenter slutter

I U17-landslagstroppen som kvalifiserte seg til EM i fjor, var 13 av 18 spillere født enten i januar eller februar, ifølge TV 2. Det var kun fem som var født i perioden mars – desember. Og i årets tropp for gutter født i 2001, som også kvalifiserte seg til EM, er tre av 20 født i andre halvår. Tallene har jeg fra min bror, som spiller på laget.

Jeg vet at det også er mange veldig gode fotballspillere som ikke er født i første kvartal av året. Men jeg vet også at det er mange store talenter som slutter med fotball, eller som mister motivasjonen siden det er noen som nesten er et år eldre og bedre enn deg. Det sier seg selv at en som ligger åtte måneder foran deg i løypa, har kommet lenger fysisk og teknisk.

Det er veldig gøy å være på et av Europas beste landslag når man er 17 år. Men er ikke målet for talentutvikling enda lenger frem, at Norge skal få et bedre A-landslag? Fotballspillere har veldig forskjellige utviklingskurver. Noen er på sitt beste når de er i tenårene, og andre er på topp når de er 25. Jeg synes det er altfor lite satsing på barn og ungdommer som er født senere på året.

Bør finnes regler

Jeg spiller i Stabæk som er en satsingsklubb. Når vi spiller de eldste mot de yngste, er jeg på det yngste laget selv om jeg er født i slutten av februar. Det sier mye om hvilke spillere toppklubbene i Norge ønsker å satse på. NFF er kjent med problemet. Derfor har de innført «skyggelandslag» der de som er rett bak de beste, også får muligheten til å vise seg frem og spille med flagget på brystet. Men dette løser ikke problemet: De fleste som blir valgt ut, er født tidlig på året.

Det jeg ønsker å påpeke i dette innlegget, er at det burde være regler som sier at det må være omtrent like mange spillere fra hvert halvår på landslagene. Et alternativ er å ha to landslag – ett for dem født i de to første kvartalene av året, og ett for dem født i siste halvår.

