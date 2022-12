En god nabo kan bety en hel verden

Da Sophia Adampour (t.h) flyttet til Frankrike, hadde moren Afsaneh (t.v) et godt råd.

«Smil ekstra godt til naboen», sa mamma. Det viste seg at hun hadde rett.

Å skape tradisjoner i et nytt land er det jul handler om for meg. Men veien dit har vært lang. Den har vært brolagt med misforståelser, misoppfatninger, prøvelser, forsøk og enda flere forsøk.

Den aller viktigste ingrediensen har nok vært tålmodighet. Og en god nabo.

Mine foreldre flyktet fra Iran på begynnelsen av 80-tallet. De kom til Norge som kvoteflyktninger gjennom FN. De ankom Bodø en sommernatt.

Kort tid etter at de var fremme, valgte de å ta en spasertur. Forvirrede forsto de lite av hvorfor gatene var folketomme, og panikken begynte å slå inn. Hadde de kommet til en spøkelsesby tom for mennesker med nedstengte butikker – selv midt på lyse dagen?

Forsto det først senere

Mens de gikk langs gaten, møtte de på noen som forklarte at det ikke var dag, men natt. Forvirrede trodde min mor og far at de nå skulle bo i et land hvor folk sov mens det var lyst ute, og først våknet da mørket slo inn.

Raskt etter forklarte en forbipasserende at dette ikke var tilfelle. I Bodø er det lyst store deler av døgnet med få mørke timer om sommeren. Den følelsen av forvirring de må ha hatt, kan jeg ikke forestille meg.

Det var ikke før jeg selv flyttet til utlandet for å studere, at jeg forsto hvilken ensomhet og andre utfordringer mine foreldre måtte ha opplevd da de ble tvunget på flukt til et ukjent land.

I løpet av tiden jeg bodde i Frankrike, opplevde jeg hvor vanskelig det kan være å bosette seg i et annet land. Selv med mine privilegier som norsk student med god kjennskap til europeisk kultur møtte jeg fortsatt en del utfordringer.

Mistet selvtilliten

Språkbarrieren var et eksempel. Det første halvåret mitt i Frankrike hadde jeg bestilt en vare på nett og skulle hente den på en lokal bensinstasjon. Etter utallige timer med pugging av fransk grammatikk og øving på riktig uttalelse trodde jeg at det å hente en pakke skulle være enkel oppgave.

På gebrokken fransk forsøkte jeg ambisiøst å spørre etter pakken min på bensinstasjonen. I motsetning til hva jeg trodde, ble jeg møtt med hånlig latter fra kassereren som flirende ba meg «ta det på engelsk». Videre sa han: «Du kan bare gi opp fransken – den vil du aldri lære deg.»

På noen få sekunder mistet jeg selvtilliten jeg hadde brukt måneder på å bygge opp. Den første tanken som slo meg da jeg forlot bensinstasjonen, var at foreldrene mine måtte ha hatt lignende opplevelser da de var nye i Norge.

Sint på min mor som ikke hadde forberedt meg på slik motgang, ringte jeg henne for å fortelle om det jeg opplevde som et svik fra henne. Hun hadde sjelden fortalt oss om den hverdagslige motgangen hun selv måtte ha opplevd.

«Smil ekstra godt til naboen», svarte mamma. En god nabo kan bety en hel verden, forklarte hun videre.

Som familie

På mange måter kan en nabo være mer kjær enn familie, ettersom man på et tidspunkt i livet vil kunne treffe på dem oftere enn familiemedlemmer. Naboer er ikke bare kilder til praktisk hjelp, men gode naboer kan også være sosial støtte og et vennskap som styrker integreringen i et nytt land.

Naboer er en fundamental komponent for å skape tradisjoner og en følelse av hjemkomst. Det vil gjøre reisen mot å føle seg hjemme lettere.

Så jeg smilte bredt til naboen, slik mamma sa. Det førte til et hyggelig bekjentskap. Og det var akkurat den franske naboen jeg trengte – som lærte meg at kjærlighet, bånd og gjensidig forståelse ofte er bedre enn det perfekte språket.

Vi skapte våre tradisjoner og styrket følelsen av tilhørighet.

