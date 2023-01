Kristne helligdager er norsk kultur. Det er absurd å fjerne dem.

25.01.2023 19:30

Debattanten mener at norske helligdager er noe av det fineste med det norske samfunnet.

Helligdagene er tradisjoner som binder samfunnet sammen.

Unge Venstre ønsker å avskaffe de kristne helligdagene og erstatte dem med fridager man kan ta når man selv vil. Debatten har blomstret etter at det i Danmark nå diskuteres å avskaffe en helligdag. Om vi gjør som Unge Venstre foreslår, visker vi bort en viktig del av Norges historie, min og din kulturarv.

Norge er bygget opp av og grunnlagt på kristne verdier. Helt siden kristningen av Norge og gjennom unioner og verdenskriger og helt frem til nå, har den kristne kulturarven vært fundamentet for det norske samfunnet slik vi kjenner det i dag.

Fri på samme tid

Helligdagene er tradisjoner som binder samfunnet sammen. I dag lever vi i et samfunn som er i endring, og som er ustabilt. Da trenger vi noe som er stabilt, og som er felles for oss alle. Dette er nettopp det de kristne helligdagene er. De fleste har fri på samme tid.

Avskaffer man helligdagene slik at folk kan ta fridager når det passer for dem, mister man for det første noe av det fineste med den norske kulturarven. For det andre skaper det usikkerhet for arbeidstagere og arbeidsgivere. Arbeidsgivere må plutselig legge opp arbeidskabalen helt annerledes. En stor andel arbeidstagere er ikke lenger garantert fri på gitte dager, noe som også gjør det uforutsigbart for eksempel for barnefamilier å planlegge.

Alkoholsalg

Et argument Unge Venstre bruker, er at det å forby alkoholsalg på disse helligdagene er en etterlevning fra en annen tid. Dersom noe av formålet med å avskaffe helligdagene er å gjøre alkoholen tilgjengelig oftere enn i dag, må man heller ta til orde for å endre reglene for alkoholsalg. Det er en vesentlig forskjell på å ville endre reglene for alkoholsalg og å utslette norsk kulturarv. Man kan godt være for en mer liberal alkoholpolitikk uten at dette skal måtte gå på bekostning av de kristne helligdagene.

Offentlige helligdager er noe av det fineste det norske samfunnet er bygget på, og det skal det fortsette å være.

