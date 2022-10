Det er sluttsummen på kassalappen som teller

Andrine Hanssen-Seppola Politisk nestleder, Senterungdommen

Nå nettopp

Vår regjering skal være klokere i prioriteringene enn tidligere regjeringer, skriver debattanten. Bildet viser flere regjeringsmedlemmer under åpningen av Stortinget i oktober.

Regjeringen gir rekordhøye summer i bistand. Det er ikke skammelig.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Det er viktigere at sluttsummen på kassalappen ender i pluss, enn at vi skal klamre oss til 1-prosentmålet. Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett på 43,8 milliarder kroner for 2023. Det er en økning på 2,5 milliarder.

I budsjettet står det også klart og tydelig at regjeringen vil fortsette å øke bistanden i årene fremover med mål om å bruke 1 prosent av Bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand.

Før Unge Venstre kaller regjeringen «skammelig», slik Hans Jacob Huun Thomsen gjør i Aftenposten 11. oktober, bør de reflektere over at Senterpartiet og Arbeiderpartiet bruker mer penger på bistand enn deres egen regjering noensinne evnet.

Viktig med selvberging

Senterpartiet i regjering sørger for en ny, grønn bistandspolitikk. Vi må hjelpe flere der de er, og vi må bidra der vi kan, for at alle i verden skal få dekket sine grunnleggende behov.

Krigen i Ukraina og koronapandemien viste for alvor hvor viktig det er å være selvforsynt av mat. I Norge ble Senterpartiet uglesett fordi vi løftet norsk matproduksjon – nå er det ingen som rynker på nesen av at vi skal gjeninnføre beredskapslagring av korn.

Det er denne selvbergingsevnen og stabile tilgangen på egenprodusert mat som Senterungdommen arbeider for at alle i verden skal ha. Uansett om man spiser kjøtt, fisk, korn, grønnsaker eller ris – så må man ha mat.

I krigstider rammes alltid de svakeste hardest, og hvert land går inn i «den sterkeste overlever»-modus. Dette er realitetene man må forholde seg til i bistand- og solidaritetspolitikken.

Bruker mer

Det beste Norge kan gjøre, er å bidra til stabil matforsyning og å dekke grunnleggende behov i utviklingsland. Målet må jo tross alt være å bygge opp lokalsamfunnene til å være så sterke at de står på egne bein.

Unge Venstre kritiserer bistandsbudsjettet fordi man bruker 0,75 prosent av BNI på bistand, enda Senterpartiet bruker flere milliarder mer enn høyresiden i regjering gjorde.

Vår regjering skal være klokere i prioriteringene, og det skal Senterungdommen sørge for. Det er hvordan vi bruker bistandsmidlene, som har noe å si, og det er sluttsummen på kassalappen som teller.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!