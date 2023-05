Nei, vi dømmer ikke alle som drikker alkohol

Magdalena Lavik er nasjonal president for kristenrussen (krussen). «For meg er det å være kruss først og fremst en måte å vise troen min på, men også en måte å ha en annerledes russetid på», skriver hun.

Jeg er kristenruss, men tenker ikke at jeg er bedre enn andre.

12.05.2023 19:30

28.–30. april var jeg og flere hundre andre russ samlet på Hedmarkstoppen i Hamar på et landstreff. Der var det mange girede ungdommer som deltok på konserter, konkurranser, hopping og dansing hele helgen.

Jeg storkoste meg. Det var megabra stemning og selvfølgelig lite søvn. Hva som gjør dette til et spesielt russetreff? At alle var edru.

«Kristenboble»

Kristenrussen (krussen) består av mange forskjellige ungdommer fra forskjellige skoler og linjer i hele landet. Det er en bevegelse som samler kristne russ for å bli kjent, dele opplevelser og spre Guds godhet og kjærlighet i russetiden.

For meg er det å være kruss først og fremst en måte å vise troen min på, men også en måte å ha en annerledes russetid på.

Mange synes russetiden er utfordrende. Kristenrussen ønsker å være til stede i en slik periode. Vi har ikke tenkt å lukke oss inne i vår egen lille «kristenboble», slik mange kanskje tror. Vi ønsker å være med der det skjer, og invitere alle.

Du kan drikke og tro på hva du vil

Man må ikke være avholds for å være kruss, men mange kruss velger å være det likevel. Alle krussens arrangementer er rusfrie, noe som skaper en mye større trygghet for dem som kommer.

I tillegg er alle som vil, velkommen – uansett livssyn. Arrangementene kan variere mye slik at de kan passe for både troende og ikke-troende. Gjennom krussen kan du være med på alt fra religiøse ting som lovsangkvelder, til aktiviteter som bilrebus, paintball og grillkvelder.

Vi tar initiativ til mange kjekke arrangementer i russetiden, uten at rus trenger å være involvert. Det blir en russefeiring med mening og inkludering, der alle kan være med.

Magdalena Laviks russedress.

I tillegg til disse egne arrangementene deltar krussen også på de vanlige russefestene. For eksempel har krussen stands på landstreffet i Stavanger. Der tar vi vare på medruss og deler ut gratis saft og boller. Jeg tror det har betydd utrolig mye for mange russ de siste årene.

Gjøres narr av eller heies på

Mange har fordommer mot krussen, som for eksempel at vi ikke vil være med folk som ikke mener det samme som oss, at vi tror vi er bedre enn andre bare fordi vi er kristne, eller at det eneste vi gjør, er å «plukke søppel» etter andre russ, og at vi dømmer alle som drikker.

Som kruss kan man oppleve å bli gjort narr av på noen skoler og å bli heiet frem på andre. Jeg opplever at noen medruss synes at jeg er utrolig teit som har valgt ikke å drikke, mens andre syns det er skikkelig kult at jeg tør å stå for mine valg og meninger.

Ingen rett til å dømme

Som kristenruss tenker jeg ikke at jeg er bedre enn andre bare fordi vi har forskjellige livssyn. Jeg, som de fleste andre mennesker, setter pris på å bli respektert for troen min og måten jeg har valgt å leve livet mitt på. Det betyr ikke at jeg har rett til å dømme folk som lever annerledes.

Hos kristenrussen er alle velkomne, akkurat som de er, med feiring, fellesskap og inkludering i sentrum.

