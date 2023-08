Idretts-Norge har mye å lære av laget jeg trener

Takk for at dere vekket idrettsgleden min igjen, skriver Sunniva Skartveit (t.v.) til Vikings superlag. Her er hun sammen med spillerne Aksel Selnæs Tilleri, Charlotte Hildeng Næss, leder i regionstyret Kim Eide, Tor Refvik, Mathias Østhus, Emilie Kordt og Henning Aleksander Hæhre. Vis mer

Takk, Superlaget, for at dere gir meg smilerynker i en alder av 19 år.

Publisert: 29.08.2023 19:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

For litt over ett år siden tok jeg valget om å slutte på håndball. Jeg hadde mistet den største drivkraften – idrettsgleden.

Det er en helt egen form for kjærlighetssorg når du mister gleden over noe som har vært en stor del av livet ditt. Særlig om du føler du har gjort alt i din makt for å beholde den.

Men i starten av årets sesong fikk jeg tilbud om å være trener for et helt spesielt lag: klubbens eget Superlag, de som spiller i Hjerteligaen, en egen serie for dem som trenger litt ekstra tilrettelegging.

Heldigvis takket jeg ja. Lite visste jeg at trenerjobben – og hver enkelt utøver – skulle endre alt. Idrettsgleden ble vekket til live igjen av et lag med noen helt fantastiske mennesker.

Et privilegium

Før min første trening med Viking superlag kjente jeg på en nervøsitet det var lenge siden jeg hadde følt på. Men etter økten hadde jeg vondt i kinnene etter all smilingen! Å se spillerne kose seg på håndballbanen ga meg en helt ubeskrivelig glede.

Tidligere har jeg vært dommer i Hjerteligaen, noe som helt klart er et av mine aller beste håndballminner. Men det å få være Superlagets trener ga en helt annen dybde til opplevelsen. Det er et privilegium å få være sammen med disse spillerne hver eneste uke – og lære dem enda bedre å kjenne for hver trening.

De møter meg med smil, og de går inn i hver eneste øvelse med friskt mot og stor innsats, til tross for de ulike utfordringene hver og en av dem har.

Hjerteligaen

At serien de spiller i, heter Hjerteligaen, kunne ikke vært mer passende. På kampene møter du glade spillere og stolte foreldre. Her spilles Tix- og BlimE-sanger på høyttalerne, og det danses til oppvarming. Her møter du trenere som kommer bort før kamp og sier:

«Bare gi oss beskjed hvis du vil at en spiller skal få score, så gir jeg beskjed til mine spillere om å la den komme gjennom forsvaret.»

Det er et privilegium å få være sammen med disse spillerne hver eneste uke, skriver Sunniva Skartveit. Her er hun i garderoben med Henning Aleksander Hæhre og Aksel Selnæs Tilleri. Vis mer

Spillerne på Superlaget kan også ha dårlige dager på håndballbanen, slik som alle andre håndballspillere. De bommer på mål, klarer ikke å holde ballen og forstår ikke alltid alt som skjer. Mens det i andre serier/ligaer jubles over motstanderens feil, er det helt motsatt i Hjerteligaen.

Mens det i andre ligaer jubles over motstanderens feil, er det helt motsatt i Hjerteligaen

Spillerne på Superlaget i Hjerteligaen har ikke tid til hovmod eller tanker om at de er bedre enn andre. Å se denne gjensidige idrettsgleden i praksis er noe jeg håper alle får oppleve. Det er helt unikt.

Nå har jeg flyttet for å studere, men jeg skal delta på treningene deres så ofte jeg kan. Jeg håper at jeg kan være en trener som tenner håndballgleden, lar den fortsette å brenne og at jeg aldri, aldri slukker den med feil prioriteringer og målsettinger.

Betydningen av håndballglede

Jeg håper at Superlagets idrettsglede skal smitte over på resten av Håndball-Norge, og at håndballen kan stå for HÅNDBALLGLEDE:

H – heie på hverandre

Å – å ha plass til alle

N – noe for enhver

D – der alle blir møtt på det nivået de ønsker

B – ballmestring

A – arbeide hardt

L – laginnsats

L – «løye» på trening

G – gode relasjoner

L – latter

E – en trening der man blir ordentlig sliten

D – drømme og ha mål

E – ekte glede på vegne av andres glede og suksess

Det er dette jeg tror er oppskriften på lykke.

Takk, Superlaget, for at dere gir meg smilerynker i en alder av 19 år, for at dere inspirerer meg på hver trening, og for at dere er så kjærlige, morsomme og smarte. Takk for at dere vekket idrettsgleden min igjen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!