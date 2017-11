24. november er det tid for den svarteste dagen i året, «Black Friday». En dag for overforbruk, dumme impulskjøp og kjøp av ting man ender opp med aldri å bruke.

Det materielle forbruket vårt bør ses på som en like stor trussel mot miljøet som fossile brensler.

Om alle skulle hatt samme forbruk som oss nordmenn, ville vi trengt tre jordkloder, ifølge Framtiden i våre hender.

Miljøorganisasjonen melder at klimagassutslippene fra det årlige klesforbruket i Norge til sammen tilsvarer omtrent 800.000 biler. Da er det uakseptabelt at det stimuleres til stadig mer materielt forbruk.

Ble nedstemt

I 2015 la Miljøpartiet De Grønne frem historiens første stortingsforslag om å redusere det materielle forbruket i Norge. I forslaget ble regjeringen bedt om å legge frem en målsetting for hvordan det materielle forbruket i Norge skal reduseres til et bærekraftig og rettferdig nivå innen 2030.

Vi foreslo at regjeringen skal legge en plan for å øke varers levetid og kvalitet, fremme deling av varer og redusere kjøpepress gjennom reklame. Vi ba også om at det legges frem en stortingsmelding om hvordan belastningen fra norsk forbruk på klodens ressurser kan reduseres, og at det årlig publiseres statistikk over det norske forbrukets globale fotavtrykk.

Forslaget ble nedstemt både av regjeringspartiene og samarbeidspartiene.

Gjenbruk er kult

Når politikerne ikke ønsker å ta tak i det enorme forbruksproblemet, er det heldigvis mulig for forbrukerne å ta saken i egne hender.

Derfor har jeg laget en superenkel guide for å unngå at det svir i lommeboken på grunn av ting og tang man ikke trenger 24. november:

Ta initiativ til «Green Friday» med dine venner eller i nabolaget ditt, en byttekveld der alle tar med x antall plagg eller ting de ikke lenger har behov for.

Gjenbruk er både sosialt, kult, gøy og gratis, uten at man trenger å gå i nærheten av et svett kjøpesenter.

