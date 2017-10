Jeg har skrevet mange debattinnlegg i avisen, både i Drammens Tidende og Dagbladet. Hver gang møter jeg på nedsettende kommentarer.

Så klart forventer jeg kritikk, men det er nesten litt morsomt at de mennene som roper høyest ut om hvor fæle muslimske menn er, er de samme mennene som bruker hersketeknikker og prøver å legge ord i munnen på meg.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

«Dumme lille pike»

Sumaya Jirde Ali (19) er en veletablert samfunnsdebattant, som har opplevd urovekkende mye hets. Trakassering som går ut på at hun burde bli voldtatt og kastes ut av landet.

Nylig hadde jeg en venninne som skrev i Drammens Tidende, som fikk følgende beskjed fra en godt voksen mann: «Sett deg ned»

Jeg har også mottatt mye hets: «Bare vent til du blir voldtatt», «du lokker immigranter med sex og miniskjørt» «dumme lille pike», «dum som et brød», «dette ludderet».

Dette er bare noen få av kommentarene jeg har fått etter å ha ytret meg i mediene. Facebook-gruppene med forum om meg, var like ille.

Men nok om meg.

Setter jenter i bås

For dette handler om hva slags miljø vi skaper, hva slags debattklima vi skaper. For det er så trist at unge jenter i Norge skal bli satt i båser, bli lagt ord i munnen på og trakassert bare fordi de velger å ytre seg.

Er det virkelig så vanskelig å holde seg saklig? Har ikke voksne mennesker lært seg nettvett? Eller folkeskikk for den saks skyld?

For det er nemlig ikke unge som slenger ut med hatkommentarer, det er godt voksne menn og kvinner.

Hva slags fremtid skaper dette?

