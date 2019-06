Flere titalls tusen elever rundt om i landet har droppet skolen for å streike mot politikerne og for miljøet. De unge vil vise sin holdning til hvordan samfunnet bør forholde seg til miljøkrisen.

La meg spørre deg som streiket, fikk du fravær for det? Er det urettferdig, synes du?

Det er mange som mener man skal ha full rett til å streike, og som samtidig forvente at skolen skal tolerere dette, og at man ikke bør få udokumentert fravær. Vet du da i det hele tatt hva streik betyr?

Jo, la meg fortelle deg. «Streik er hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakere iverksetter i felleskap eller i forståelse med hverandre.»

Streik er altså et planlagt stopp i arbeidet for å oppnå et formål. Altså, vi tar avstand fra skolen for å oppnå oppmerksomhet rundt miljøet.

Må ta på oss en belastning

Miljøet skal prioriteres, og det er absolutt et viktig samfunnsproblem. Men hele streiken bygger på at vi elever skal ta på oss en belastning i hverdagen for å fremme budskapet vårt om å redde miljøet.

Hva er da poenget med å fjerne denne belastingen ved å få «godkjent fravær»? Ved å fjerne «straffen» for å streike fjerner vi jo også hele fundamentet og symbolikken bak streiken.

Protest skal ha konsekvenser

Om du skal streike mot en arbeidsgiver, forventer du å få fri dagen du skal streike, og tid til å lage paroler og plakater i arbeidstiden? Hva er dette for noe tull, ungdommer?

Husk at dere går ut mot politikerne og mot systemet og derfor ikke kan forvente at skolen skal være aksepterende overfor det. Dere må forstå at dere streiker mot de som leder i samfunnet, og for miljøet.

Det er slik streik fungerer. Man skal streike mot noe og samtidig for noe. Og skolen blir i dette tilfellet din «arbeidsgiver».

Om du mener du skal få streike konsekvensfritt, har du null forståelse for hvordan denne protestformen fungerer.

