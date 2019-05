Hvert år skjer det flere ran i Oslo. Nå er jeg blitt et av ofrene.

Ja, det var en sjokkerende opplevelse. At noen truer med å stikke deg ned, skjer ikke hver dag. Men det var ikke trusselen jeg fant mest motbydelig, det var dere voksne som sto og så på. Hva gjorde dere? Ingenting.

Ranet skjedde ikke akkurat på et øde sted. Og det skjedde på tidspunkt hvor det kryr av voksne der.

Dere hadde en sjanse til å gjøre noe, men hva gjør dere? Dere ser bort, ignorerer meg, gjør alt dere kan for ikke å se på det som skjer.

To meter unna

Etter fem minutter var ranet over. Jeg forventet kanskje et «går det bra?», eller «skal jeg ringe politiet?».

Tydeligvis hadde jeg litt for høye forhåpninger. Vet dere hvor langt unna meg den nærmeste voksne sto? Litt under to meter.

Gjennom hele grunnskolen lærer vi om mobbing. Vi lærer at det å stå og se på at noen blir mobbet, er like fælt som å mobbe.

Dere voksne sier til oss at hvis vi ser mobbing, må vi si ifra til en voksen, som vil sette en stopper for det. Det var ikke det som skjedde da jeg ble ranet.

Meldingen som traff

Politiet la ut en melding om hendelsen på Twitter. Det gikk ikke lang tid før feeden deres kokte.

Man skulle tro at svarene på Twitter-meldingen inneholdt sympati og omsorg. Men nei. Dette var meldinger som inneholdt rasisme, politiske ytringer og utdriting av politiet.

Den meldingen som traff meg mest, inneholdt påstander om at politiet ikke gjorde jobben sin og at de tok lett på det.

Men jeg vil si at jobben politiet gjorde, var kjempegod. De fulgte meg opp og gjorde pågripelser.

I steder for at politiet skal gå i seg selv, vil jeg heller at dere som sto og så på ranet, skal spørre dere selv: «Gjorde vi jobben vår?»

Aftenposten kjenner skribentens identitet og sak. Av hensyn til vedkommendes sikkerhet publiserer vi innlegget anonymt.

