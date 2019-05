Forrige uke leste jeg en artikkel hvor det sto at Tanzania nå forbyr all import, eksport, produksjon, oppbevaring, salg og bruk av plastposer. Da jeg leste dette, følte jeg stor glede, men også enorm skam. Hvordan er det mulig at et land som er så mye fattigere enn Norge, greier å gjøre noe med dette enorme problemet, men ikke vi i rike, lille Norge?

Privat

På tide at vi gjør noe

Det havner 15 tonn plast i havet hvert minutt. Hvis vi fortsetter slik, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050. Det må unngås!

Den gjennomsnittlige bruken av en plastpose tilsvarer kun 12 minutter. Dette er totalt unødvendig! Det finnes utrolig mange gode alternativer, men de færreste benytter seg av dem.

Plast er et problem som ikke kjenner landegrenser. Forsøplingen påvirker ikke bare dyr, men også alle mennesker i alle land, på en eller annen måte.

Selv om Norge ikke er det landet som forsøpler mest, mener jeg at et land som er så rikt som Norge, har et ansvar, ja, kanskje til og med en plikt, til å være et forbilde for andre land.

Dypt skuffende

Vi lukker øyne og ører fordi vi ikke vil gi opp vår egen luksus, men tiden der man kunne si at plastproblemet kun er «fake news», er over for lengst.

Det er dypt skuffende at Norge ikke har klart å forby plastposer ennå.

For hvis kontinentet Afrika som er mye fattigere enn Europa, leder an når det gjelder innføring av forbud mot plastposer, da kan vel vi her i Norge greie det også!

Derfor spør jeg igjen: Kjære politikere, er det virkelig så vanskelig?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.