Når jeg får dårlige karakterer, ender jeg opp gråtende på jentedoen

I sin nyttårstale forteller Erna Solberg at hun skal finne ut hvorfor ungdom sliter. Det er ikke nødvendig med en dyr og omfattende undersøkelse. Jeg kan gi deg svaret her og nå. Det er selvfølgelig ulikt for alle, men dette er min forklaring.

Jeg går siste året på videregående skole, og jeg ser på snittet for å komme inn på mine drømmestudier. Selv med et snitt på over fem er det flere steder hvor karakterkravet stopper meg. Jeg forstår at ikke alle kan bli lege eller psykolog, men på grunn av disse kravene blir jeg usikker og lei meg.

Når jeg ser på karakterkortet, som jeg har jobbet knallhardt for, ser jeg bare tall. Jeg har ofte fått høre at karakterene mine er for dårlige. Jeg har fått beskjed om at femmerne mine ikke er seksere på grunn av latskap. Hvis jeg bare hadde lest mer, pugget mer og forstått mer. Hvis jeg bare hadde villet det mer, hadde det ikke vært et problem for meg å få toppkarakter.

Jeg er egentlig fornøyd med karakterene mine. Men når andre sier at jeg kunne fått en bedre karakter hvis jeg bare hadde lest mer, klarer jeg ikke lenger å være stolt. Jeg er ikke lenger stolt over alle arbeidstimene, alle notatene, alle gangene jeg har spurt læreren om å gjenta noe eller forklare det på en annen måte. Alt blir ikke lenger nok.

Forventningene blir gjentatt så mange ganger at jeg ender opp gråtende på jentedoen etter en firer på en prøve jeg trodde gikk bra. Det er ikke en dårlig karakter, men det er bare ikke godt nok.

Det er ikke godt nok for alle som kommenterer, det er ikke godt nok for universitet, og til slutt blir det ikke engang godt nok for meg selv.

