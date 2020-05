I tre år har vi sett frem til det øyeblikket 13 års skolegang er ferdig og vårt nye liv skulle begynne. I tre år har vi siklet etter en måned med feiring og venner. Brukt flere tusen på de riktige logoene, klærne og bussene for å vise oss frem under russetiden. Men allerede i midten av mars ble alle fremtidsplaner satt på vent, og vi måtte utsette alt i ungdomslivet. Men skolen tok aldri pause.

Et uvanlig skolesemester

Som de fleste videregåendeelever vet, så går store deler av året med til prøver, fagsamtaler og presentasjoner. Alt som øving til eksamen på slutten av et langt skoleår, men nå skal vi ikke lenger ha eksamener. Noe jeg for øvrig synes er helt greit.

Nesten tre år med konstant pugging, stress og for høye forventninger ble til hjemmeskole med videotimer og nettbaserte oppgaver. Det er et faktum for alle elever på vgs. og helt ned til barneskolen, men det jeg har problemer med, er gjenåpning av vg3.

Hvis dette hadde vært et vanlig skoleår, hadde vi allerede begynt med repetisjon i de fleste fag. Det hadde betydd at vi ikke hadde lært noe mer, men terpet og pugget på det vi allerede hadde lært. Sånn er det ikke nå. Vi skal heller trolig tilbake på skolen og ta opp unødvendig plass.

Større nytte for yngre trinn

Jeg kan se at det er et klart behov for sosialisering og struktur for mine medelever, men slik hadde ikke den nye skolehverdagen blitt. De fleste av oss har karaktergrunnlag i alle fag og er så å si ferdig med vårt siste skoleår. Én eller to prøver på tampen av et allerede uvanlig skoleår kommer ikke til å gjøre stor forskjell på vitnemålet.

Å gjenåpne vg3 vil føre til stress og bortkastet plass. La heller vg2-elevene komme tilbake i og med at de har en større sjanse til å gjøre det bedre på skolen til neste år. De skal fortsette på skolen ett år til mens vi i tredjeklasse skal videre til nye skoler, land og opplevelser.

Så, Guri Melby, ikke la oss ta opp unødvendig plass. Finn løsninger for dem som faktisk trenger tidlig gjenåpning, ikke for dem som så å si er ferdige med det 13 år lange løpet.

