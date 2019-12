Årets julekalender i Aftenposten har tema livsvisdom fra ungdommen. Dagens luke er skrevet av Katja Busuttil (21) fra Skjetten.

Besteforeldrene mine har en liten ferieleilighet ved kysten i nærheten av Alicante, sørøst i Spania. Den kjøpte de en gang på 80-tallet, etter å ha tilbrakt flere sommere på en campingplass i området.

Da jeg var 18 år, tilbrakte jeg ti dager der alene sammen med besteforeldrene mine. Dette var spesielt for meg ettersom jeg kun møtte dem én eller to ganger i året.

Mitt ti dager lange opphold var grobunn for mange verdifulle samtaler, men én av dem har gravd seg inn i minnet.

Fakta: Årets julekalender i Aftenposten Tema: Livsvisdom fra ungdommen. – 24 unge nordmenn mellom 12 og 25 år skriver om én episode i livet som de har lært noe av, og som har forandret dem. – Forhåpentligvis kan tekstene også være lærerike for andre eller sette i gang en tankeprosess. – Formålet er å vise frem at livsvisdom ikke nødvendigvis henger sammen med alder. Vi har alle noe å lære av hverandre.

Lag på lag med papir

Vi satt på solsenger på verandaen og snakket om flukten deres fra diktaturet i Chile i 1974. Bestemor fortalte om militæret som jaktet bestefar, døren som ble brutt opp, og om avhøret. Om hvordan hun viftet med det lange håret og spilte på stereotypien «blond og ung dame». Om at hun svarte med en løgn da de spurte hvor hennes mann var. Kaldklokskapen reddet henne.

Hun fortalte at dette var dråpen som fikk henne til å dra frem koffertene. To små kofferter på størrelse med dagens håndbagasje, presiserte hun. Den ene fylte hun med barneleker og klær. Den andre med papir. Lag på lag med papir.

Privat

En hel koffert fylt med papir? Jeg husker jeg undret i noen minutter før jeg spurte om jeg hadde forstått det riktig.

Tross all min forundring var det ingen misforståelse. Arkene i kofferten reflekterte timevis med studier. De stammet fra universitetsutdanningen hennes. Det mest verdifulle hun besatt, fortalte hun.

Innholdet var uerstattelig, i motsetning til klær, smykker og andre ting som ble stående igjen da huset ble forlatt av min mor, onkel og bestemor i 1974.

Endret innstillingen

For meg var denne anekdoten en åpenbaring og et tydelig bilde på verdien av kunnskap. En åpenbaring om at kunnskap er det eneste verdifulle man besitter som ikke kan frarøves.

Bestemors historie satte sitt preg på meg som person, og naturligvis på min innstilling til skolearbeid ettersom dette skjedde sommeren før siste år på videregående.

Ofte hadde jeg lurt på hvorfor vi lærte om diverse teorier eller fenomener, både på grunnskolen og i videregående. Ingen hadde fortalt meg om verdien det hadde.

Det kunne av og til virke som unyttig pugging, men det handlet egentlig om noe langt mer omfattende enn memorering. Kunnskap har en verdi i seg selv fordi man med forståelsen man besitter, kan plassere en liten brikke i en større sammenheng. Det er verdifullt!

Etter å ha absorbert bestemors livshistorie reiste jeg meg opp fra solsengen litt klokere enn før.

