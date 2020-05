15. juni er dagen hele barne- og ungdomsidretten i Norge venter på. Dagen der man etter alt å dømme endelig kan gjenoppta vanlig fysisk kontakt i idretter som fotball.

Dette blir en gledens dag for unge spillere over hele landet som drømmer om å kunne bli den neste Erling Braut Håland eller Martin Ødegaard. Men en ny Zlatan? Det får vi neppe se med det første. Når barne- og ungdomsfotballen snart er tilbake for fullt, må vi igjen huske at ikke alle får være med å trille lærkulen opp og ned kunstgresset i sommer.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Holdes utenfor

Det er en økende sosial ulikhet i ungdomsidretten. Dobbelt så mange barn og unge fra ressurssterke familier deltar i organisert idrett sammenlignet med barn fra ressurssvake familier.

Alle mennesker skal ha muligheten til å delta i idretten og være fysisk aktive gjennom hele livet.

Idrett styrker den psykiske og fysiske helsen. Den skaper samhold og glede. Vi skal ikke miste Norges Zlatan fordi han eller hun hadde talent, men ikke hadde penger. Vi må sikre mer økonomisk støtte til lavterskeltilbud, lavere pris på idrettskontingent og støtte til familier som sliter med å betale for den. Ingen skal henvises til benken fordi de ikke hadde råd til å betale!

Privat

Forebygger kriminalitet

Unge som har en meningsfull hverdag, vil ha mindre risiko for å begå ungdomskriminalitet. Idrett er følelser, inkluderende og universelt. Samtidig som man gjør noe positivt, istedenfor å henge på gatene eller å holde seg hjemme.

Dersom man ikke er med på noen aktiviteter, er det enkelt bare å henge på gaten. Da er veien til rus og kriminalitet veldig kort. Idretten er mer enn det å komme i fysisk aktivitet. Det er et fellesskap der du får venner, lærer at du trenger søvn og god mat. En viktig arena for å bli sett og føle mestring, for noen ganger er det bare det man trenger for ikke å havne i feil miljø.

Privat

Må tilrettelegge med gode idrettsarenaer

Oslo er byen med de største problemene knyttet til ungdomskriminalitet. Det er derfor viktig at vi fortsetter byggingen og renoveringen av kunstgressbaner, flerbrukshaller og svømmehaller i Oslo. Uansett hvor du bor, så skal du ha et godt, billig og variert tilbud av idretter i umiddelbar nærhet.

Vi tror at alle kan være enige om én ting akkurat i disse dager, og det er at idretten har vært et stort savn de siste månedene. Uavhengig av om du savner å se favorittlaget ditt på TV eller spille kamp med gjengen på laget ditt.

La oss sørge for at nå som idretten endelig starter opp igjen, så skal både den neste Håland, Ødegaard og Zlatan få samme sjanse til score.

