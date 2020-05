Lyden av små føtter som springer rundt i huset, er en drøm for mange. Dessverre er det ikke alle som er like heldige og får oppleve dette. Det er ikke alle som klarer å få barn på egen hånd og derfor trenger en hjelpende hånd.

Sæddonasjon har vært lovlig i flere tiår, og er blitt mer allment akseptert. Det har gått fra å være noe som kun ble tilbudt gifte, heterofile par, til nå å være tilgjengelig også for lesbiske. Endelig kan også enslige få denne muligheten.

Vi er kommet så langt i teknologien at vi kan hjelpe lenge før barnet har trukket sitt første åndedrag.

Utelater en bedre metode

Gravide som er i risikosvangerskap, er i dag nødt til å ta fostervannsprøve. Det er risikabelt og kan øke risikoen for spontanabort. Til tross for at det nå finnes langt mindre risikofylte metoder, nemlig bruk av NIPT-testen. Leder i KrFU, Edel-Marie Haukaland, skriver i Vårt Land at hun mener dette er første steget i jakten på det perfekte mennesket.

Her tillater jeg meg å si at KrFU-lederen tar feil. Dette er et tilbud som gir kvinner i risikosvangerskap mulighet til å se at alt står bra til med mor og barn og avdekke livstruende sykdommer som kan gjøre at fosteret trenger hjelp.

Privat

For meg er det vanskelig å forstå hvordan en kan være motstander av denne muligheten til å forsikre seg om at alt er bra med mor og barn. Selvsagt er det viktig at legene og det medisinske personellet opptrer både profesjonelt og med respekt. Ingen skal bli presset til et valg, men få mulighet til å legge til rette for at graviditeten og livet skal bli best mulig.

Vil endre loven

For Fremskrittspartiet har alltid enkeltmenneskets råderett over eget liv kommet først, men her er det snakk om å kunne hjelpe ufrivillig barnløse. Foreldre plikter fortsatt å fortelle barnet om donors identitet når de fyller 15 år, dersom det vil vite dette.

For meg er det vanskelig å forstå hvorfor en ikke vil hjelpe de som så sterkt ønsker å få barn med å oppfylle denne drømmen. Det er kanskje ingen menneskerett å få barn, men hvorfor skal vi forby det for noen?

Jeg håper Stortinget vedtar å endre bioteknologiloven, for hvilken politiker skal kunne bestemme over min kropp?

