Jeg husker fortsatt treningsdagboken vi fikk utdelt på en av mine første landslagssamlinger. Hvert vårt Excel- skjema med ulike fargekoder som skulle fylles ut frem til neste samling. Grønn for fysisk trening, rød for styrke. Gul for annen aktivitet, blå for håndballkamper og treninger.

Når uken var slutt, kom dommen: Hadde du trent mer enn uken før?

Tanken var vel at trenerne skulle ha oversikt over totalbelastningen vår. Men treningsdagboken fungerte ikke på den måten.

Vi sa det aldri høyt, men alle tenkte det: Jeg vil være den som trener mest.

Francois Dasriaux

«Vær en vinnerskalle»

Innen vi hadde kommet med på landslagssamling, var «tren hardt» og «spytt-i-neven»-mentaliteten for lengst innprentet i oss. Vi hadde alle lest bøkene og hørt foredragene fra profilerte trenere med samme budskap: Det viktigste talentet du kan ha, er treningstalent. Vær en vinnerskalle, mer ekstrem enn andre.

På laget mitt hadde vi ledd av historien om kapteinen som spilte kamp med brukket tommel, og sett hun som spilte med bandasje rundt hodet fordi hun hadde sydd flere sting i pannen dagen før. Begge ble hyllet for å «ta en for laget når det gjaldt».

Da jeg leste historiene til håndballjentene som måtte legge skoene på hyllen, kjente jeg meg igjen. Jeg ble dratt rett tilbake til garderobekulturen som gjaldt da jeg satset.

«Vi bare teiper det».

«Smør på litt tigerbalsam».

«Du merker ikke noe hvis du tar en voltaren».

De som var mest ekstreme, og som spilte uansett hvor vondt de hadde, fikk det beste omdømmet.

Det gjorde at man fort satt med en følelse av å falle utenfor og være uviktig når man ble skadet.

Selma Moren

«Den som gir seg, er en dritt»

Jeg har snakket med flere håndballspillere som har måttet gi seg. De forteller at det var vanskelig å være ærlig om hvor vondt de hadde det, og om hvor tøft de hadde det på innsiden. Fordi de var opplært til å bite tennene sammen og være positiv. Vi hadde fått høre det alle sammen: Den som gir seg, er en dritt.

Som tenåring vil man være en del av gjengen. Det gjør at mange begynner igjen for tidlig etter en skade, og ender opp med å bli skadet igjen. Fordi man vil for mye og fordi man ikke er sterk nok, havner man i en ond sirkel.

Den onde sirkelen gjorde at jeg, for å gjøre historien kort, endte opp med å måtte gi meg med håndball i en alder av 21 år.

Straffen var hard. Prolapsen i ryggen tvang meg til å tilbringe store deler av dagen på sofaen i et og et halvt år.

Smertene var uutholdelige, men ingen kunne hjelpe meg. Jeg fikk beskjed om å ta tiden til hjelp fordi jeg hadde «presset kroppen for hardt over altfor lang tid».

Holdningsendring

Det må skje en holdningsendring i toppidrettsmiljøet. Det holder ikke med fraser som «husk å hvile også, da» eller «ikke glem totalbelastningen!»

Helt fra idrettsbarn er små, må de få innprentet at restitusjon er vel så viktig som å trene hardt. Det må bli «in» å ta vare på kroppen.

Man må skape en forståelse av at rolige økter kan være like effektive som syre-intervaller. Idrettsungdom må strebe etter å trene smart, fremfor mye.

Det må formidles at alle mennesker har ulike kroppslige utgangspunkt som krever ulik grad av treningstilpasning. Alle er ikke Heidi Løke!

Det aller viktigste er å lære barn og unge at deres identitet rommer så mye mer enn hva de viser på en håndballbane. Det er et ansvar som trenere og foreldre må ta.

Kanskje vil en slik holdningsendring innebære at det tar lengre tid å nå toppen. Men mest sannsynlig betyr det også at man kan holde på lenger med idretten man elsker.

