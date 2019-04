Jeg tror alle som har vært på date i 2019, kan være enige om én ting – dating i dag er ekstremt vanskelig!

Vi har gått inn i en tid der den mest vanlige uteplassen utenom byen, er blitt datingapper, som for eksempel Tinder, Happn og Bumble.

Disse appene er nyttige for å få kontakt med andre, og det har ufarliggjort å oppsøke kontakt med attraktive fremmede. De har skapt en plattform for folk som vanligvis ikke tør å ta kontakt, og dette er supert!

Likevel har det resultert i noe nesten alle opplever – nonchalant «ghosting» (å kutte kontakten med noen uten å gi beskjed, red. anm)

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 15 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Avlyser rett før

Ghosting er ikke et ukjent fenomen, og for dem som er aktive på en dating-app, er feeden full av spøkelser.

Folk som virker interessert en stund, men som aldri svarer. Folk du har avtalt å møte, men som avlyser støtt og stadig til de forsvinner helt.

Til og med folk du har møtt, men som aldri gir en lyd fra seg igjen, og i verste fall har fjernet matchen uten å si et ord.

Privat

Jeg har venner som har fortalt: «Jeg trodde det gikk bra, men plutselig stoppet h*n å svare. Etter noen måneder sendte h*n meg meldinger igjen, men så forsvant h*n. Jeg skjønner ikke hva h*n vil. Jeg skjønner ikke hva jeg gjorde galt.»

Høres ikke dette rimelig kaldt ut?

Ikke interessert – ok

Flere har fortalt meg at de har møtt noen på Tinder som virker veldig interessant, og de har planlagt å møtes til helgen. Men når helgen kommer, har vedkommende forsvunnet fra Jordens overflate. Eller så har de møttes, kanskje gjentatte ganger, men når vennen min prøver å ta kontakt, gir daten kun vage svar, og de møtes aldri igjen.

Det er mange som er ute etter noe «useriøst» på disse appene, og det er helt ok. Hvis du ikke er interessert i den du snakker med, er det også helt innafor. Men da bør du kunne være ærlig og si ifra.

Vi er rett og slett blitt frekke og attpåtil «nonchalante» når det kommer til dating.

Vi er liksom «for kule» til å bry oss om den som sitter på andre enden av skjermen. For det er der vi hovedsakelig er, bak skjermen.

Vi tar avstand og tenker at gresset er grønnere på den andre siden FØR vi har rukket å kikke på engen foran oss.

Vær kul nok

Har vi kommet på det punktet der vi ikke anser folk på den på den andre siden av skjermen som mennesker lenger?

Er de nærmest blitt til ikke-eksisterende karakterer man kan velge og vrake i uten at det de kommer til å ta seg nær av det?

Budskapet med denne teksten er ikke at vi bør slutte å bruke alle dating-apper. Men det jeg ber om er, at vi bør vise omtanke for dem vi snakker med, og at vi faktisk er tøffe nok til å si ifra hvis vi ikke er interessert.

Vi bør løfte opp en dating-kultur som viser medfølelse og omsorg, og som er «kul nok» til å bry seg!

Hvis du ikke er interessert i å snakke med noen, bare si det! Ikke «la noen henge» og lure på hva de gjorde galt.

Dropp å være et spøkelse, og vær kul nok til å si ifra.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.