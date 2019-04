Å se en del av vår felles historie bli redusert til aske fremkaller sterke følelser. At brannen i Notre-Dame vekker engasjement hos mange, er derfor alt annet enn unaturlig.

I sitt innlegg 24. april på Si ;D hevder Adrian Gran von Hall at «det er helt vanvittig hvor mye engasjement det er mulig å vise for et byggverk når det finnes større katastrofer i verden i dag.»

Jeg har full forståelse for perspektivet til min partikollega. Utenfor vår trygge europeiske boble preges deler av verden av lidelse og humanitære katastrofer. At flere bør ta til gatene for en mer rettferdig verden, er jeg ikke uenig i. Men kan disse tragediene egentlig sammenliknes?

Del av oss

Notre-Dame har en helt spesiell plass i vår verdenshistorie. Byggverket har vært vitne til opplysningstiden, revolusjon og to verdenskriger. Denne historien strekker seg langt forbi Europas grenser, og bygget forener oss dermed som mennesker ved å minne oss på historien vi har felles.

Når et byggverk som Notre-Dame, med all sin historie og prakt, står i fare for å bli redusert til aske, forstår man verdien av historie og hukommelse.

Menneskeheten har alltid stilt seg selv følgende spørsmål: Hvem er vi og hvor kommer vi fra? For å kunne svare på dette vanskelige spørsmålet ser man ofte til historien. Få byggverk bærer den samme symbolske tyngden som Notre-Dame.

Derfor gir synet av katedralen i flammer liv til vonde følelser hos mange - man frykter ikke kun å miste et praktbygg, man frykter å miste en del av seg selv.

Ikke glem grusomhetene

I diskusjonen om Notre-Dame skal man ikke glemme de grusomhetene som rammer mennesker hver eneste dag. Samtidig blir det feil å omtale Notre-Dame som «bare et byggverk».

Notre-Dame forener oss ved at det sier noe om opphavet vårt og hvem vi er. Viktigheten av å vite dette skal man ikke undergrave.

