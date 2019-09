– Jeg har skammet meg over de mørke tankene mine. Jeg er jo gutt i rike Norge, skrev Marius Vinje (19) på Si ;D forrige uke. I innlegget fortalte han åpent om selvmordstanker og om hvordan det har vært ikke å leve opp til mannsidealet. Det angrer han ikke på.

– Jeg har ikke fått noe annet enn gode tilbakemeldinger fra både venner, familie og fremmede, sier Vinje.

Han ville dele sin historie for å hjelpe andre og for å løfte frem et tabubelagt tema. Responsen har vært overveldende.

– Folk jeg aldri har møtt før, har tatt kontakt for å fortelle at de er stolte av meg. Pårørende som har mistet sine nære til selvmord, har fortalt at de ble rørt av teksten min og sier jeg må stå på videre. Det betyr utrolig mye, sier 19-åringen.

Nå håper han innlegget kan bidra til endringer.

– Jeg tror ikke ett innlegg løser alt, men jeg håper menn og psykisk helse kan løftes mer frem, og at menns stemme blir styrket. For meg er holdningsendring like viktig som en psykisk helsereform, sier han.

Åpenhet hjelper

– Et slikt innlegg som Marius har skrevet, kan bety veldig mye. Det bidrar til mer åpenhet om psykisk helse, sier Thisbe Verner-Carlsson, prosjektkoordinator i Mental Helse Ungdom.

De gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant 100 menn i alderen 15–30 år om psykisk helse. Der svarte mer enn halvparten at mer åpenhet rundt psykisk helse og samtaler om maskulinitet ville ha gjort det enklere for dem å snakke om følelsene sine.

– Normer rundt hva det vil si å være mann er en av grunnene til at menn ikke snakker like åpent om følelser. Og disse stereotypiene mener vi kan endres gjennom å være mer åpen slik Marius Vinje er, sier Verner-Carlsson.

Han får støtte av Terese Grøm, generalsekretær i Leve, som er landsforeningen for etterlatte ved selvmord. De postet innlegget til Marius på sin Facebook-side.

– Marius skrev så åpent, reflektert og selvivaretakende. Dette betyr så mye for så mange, sier hun.

– Dessverre er det sånn at han ikke er alene om disse tankene. Det er mange i dag som føler skam fordi de føler at de ikke fikser livet like godt som andre rundt dem. Men det er ikke sånn at alle rundt deg føler de fikser livet så godt, tvert imot.

– Ikke vær redd for å spørre

Grøn understreker at det er menneskelig å oppleve livet vanskelig til tider, og at mange kan føle at livet uutholdelig i perioder uten at det betyr at vi ikke vil leve.

– Hvordan skal man prate om dette?

– Det er dette som er vanskelig. Har du tanker om selvmord, hjelper det å sette ord på det. Ønsker du å skrive om det, som Marius, er det fint. Du kan også gjøre som han skriver: Snakk om det vanskelige, for eksempel om skammen over å tenke slike tanker. Bare at du sier det høyt, kan hjelpe. Så er det godt å vite at du er ikke alene om å ha det sånn.

Om du tror vennen din eller noen du kjenner, sliter, ta det gjerne direkte opp, råder hun:

– Det er ikke farlig å spørre rett ut om noen har selvmordstanker. Du kan for eksempel foreslå at dere sammen kan ta en prat med en voksenperson som vedkommende har tillit til, som igjen kan hjelpe videre. Det er viktig å huske på at du ikke har ansvaret for vennen din, men du kan være der og vise at du støtter og bryr deg, sier Grøm.

