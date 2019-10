Folk vil ha klimapolitikk som monner. Det får vi ikke med dette statsbudsjettet.

Med lave forventninger ventet jeg spent på statsbudsjettet som ble lagt frem mandag. Det kom ikke som noen overraskelse at klimasatsingen til regjeringen var langt fra stor nok, men det er fortsatt et stort spark i ryggen til alle klimastreikere.

Mer viljestyrke

Seks millioner unge over hele verden streiket for klima på en uke i slutten av september. Folk vil ha endring. Folk vil ha klimapolitikk som monner. Folk vil ha konkrete tiltalt for å redusere utslipp og gjøre det enklere å leve miljøvennlig. Det får vi ikke med dette statsbudsjettet.

All økningen av midler til klimatiltak som regjeringen kommer med i det nye statsbudsjettet, er bra. Disse tiltakene må også være en del av det grønne skiftet, men det regjeringen nekter å ta innover seg, er at det trengs ekstremt mye mer viljestyrke, midler og konkret politikk for å nå klimamålene.

Ikke akseptabelt

Forskningen er klar: For å nå 1,5-gradersmålet må vi redusere utslippene med 45 prosent. Norge har satt seg 40 prosent som mål. Vi er et veldig rikt land, som finansminister Siv Jensen selv påpekte i forkant av fremleggingen av statsbudsjettet.

Det betyr at vi har muligheten til, og derfor bør, kutte mye mer enn 45 prosent innen 2030. Likevel legger statsbudsjettet kun opp til 12 prosent utslippskutt innen 2030.

Det er ikke akseptabelt av regjeringen å gi for lite penger til klimatiltak og gang etter gang bomme på egne klimamål.

Når skal dere slutte å svikte oss, Erna?