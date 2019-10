Vi blir gang på gang fortalt at vi ikke kan ha økonomisk vekst samtidig som vi løser klimakrisen, men jeg tror sannheten er det motsatte. I mine øyne er kapitalismen nøkkelen til å løse klimakrisen.

Jo flere smarte mennesker med frihet og tilgang på utdanning vi har i verden, jo større sjanse er det for at vi finner de riktige klimaløsningene.

Øke velstanden

Minnepennen sparer milliarder av trær, og teslaen sparer oss for store mengder CO²-utslipp. Nyvinninger som disse utvikles sjeldent av statlige etater, men heller av enkeltindivider som lever i frie og kapitalistiske samfunn. Jeg tror det private næringslivet alltid vil finne nye løsninger på samfunnsutfordringer og tilpasse seg folks behov og ønsker.

Første bud for å løse klimakrisen bør være å øke velstanden i utviklingsland. Dersom velstanden øker, vil også handlekraften bli større. Det kan føre til at folk vil kunne leve miljøvennlig.

Privat

Venstresiden eier ikke klimasaken

Betydelige klimatiltak og teknologiske fremskritt er veldig dyrt å gjennomføre. Jeg tror ikke en grønn omstilling uten økonomisk vekst og frie markeder er hverken realistisk eller ønskelig. Likevel opplever jeg at venstresiden ofte later som at de eier klimasaken, og at ingen argumenter som kommer fra motsatt side er legitime.

Jeg tror løsningen på klimakrisen er et samfunn der vi utvikler frie, selvstendige og smarte tenkere og konfliktløsere. Klimabevegelsen som Greta Thunberg står i front for, er i ferd med å gjøre det motsatte. Den påvirker millioner av ungdommer til å ha en simpel forestilling uten å stille spørsmål om noe som helst.

En farlig trend

I stedet for å ha en konstruktiv debatt om hvordan vi skal løse utfordringene vi møter, går vi bare med på det usaklige premisset om at alle politikere er maktsyke egoister som stjeler fremtiden vår.

Voksne mennesker får ikke lenger lov til å delta i debatten og være kritiske uten å bli kalt ekstremister, mobbere eller klimafornektere. Dette er en farlig trend som skaper splid og større avstander mellom folk.

Hvis vi som ungdommer vil bli tatt på alvor og møtt med respekt, må vi også møte de eldre generasjonene med respekt og forståelse, og vi må tåle å få kritikk. Jeg skulle ønske alle de engasjerte ungdommene som sløser bort tiden sin på å demonstrere i gatene, heller kunne brukt denne tiden til forske, reflektere og lete etter løsninger. Det hadde vært et stort steg i riktig retning.

