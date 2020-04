Verneplikten innskrenker min frihet til å velge. Samtidig som mange motiverte ungdommer blir nektet drømmen sin, risikerer jeg å måtte sette fremtiden min på vent.

Hvert år blir over 50.000 norske ungdommer innkalt til å tjenestegjøre i det norske Forsvaret. Mange er villige til å vie nærmere et år av livet sitt til å forsvare det Norge vi alle er glade i. Det er ligger en verdi i å være en del av noe større enn oss selv, og til å bidra med vårt til samfunnet vi selv er en del av.

Jeg vil også bidra, men ikke nødvendigvis med gevær i den ene hånden og granater i jakkelommen.

I går fikk jeg og 17.000 andre norske ungdommer brev fra Forsvaret som «gratulerte» oss med å komme videre til sesjon del 2 – halvparten av dem risikerer å måtte tjenestegjøre.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Motiverte blir nektet

Mange er lettet over at de kom videre, samtidig som mange umotiverte, meg selv inkludert, frykter for å måtte sette ett år av livet på vent. Paradoksalt nok står titalls tusen motiverte kandidater i døren, de som ikke kom videre.

Ønsker du tjeneste i Forsvaret?

– Stemmer ikke i det hele tatt.

Jeg tror jeg passer til å gjennomføre tjeneste i Forsvaret?

– Stemmer ikke i det hele tatt.

Slik svarte jeg og flere jeg kjenner på Forsvarets egenerklæring til førstegangstjenesten, likevel er det nettopp mange av oss Forsvaret velger å kalle inn til sesjon.

Privat

En annen drøm

Misforstå meg med rett, jeg vil også bidra, men på mine premisser.

Helt siden jeg var en liten jente har jeg drømt om å bli lege. Jeg har jobbet hardt i hele min ungdom til en dag å studere medisin, bli lege og hjelpe de mest sårbare i samfunnet vårt.

Dette har alltid vært min plan for å bidra i det norske samfunnet på.

Det er et paradoks at Norge som fanebærer av vestlig demokrati, der samfunnet er bygget på grunnleggende idealer om enkeltmenneskets frihet til å råde over eget liv, skal tvinge motvillige unge menn og kvinner inn i Forsvaret.

Hvorfor meg?

Forsvaret erkjenner selv at de har et «luksusproblem» og må si «nei til folk som er motiverte og skikket». Da vil jeg gjerne spørre forsvaret:

Hvorfor akkurat meg? Hvorfor alle oss som har vært såpass tydelige om at vi ikke er motiverte?

Verden blir i disse tider satt på prøve av en klimakrise og en verdensomspennende epidemi. Det er viktigere enn noen gang at vi utdanner flere dyktige leger og ingeniører som Norge og verden akutt trenger. Vi løser ikke globalt oppvarming med bomber og koronakrisen med soldater.

Kjære Forsvaret, ikke gratuler meg. Respekter mitt og mange andres ønsket om å velge annerledes.

Dere gjør en utrolig viktig jobb, men Norge og verden trenger mer enn bare dere. La dem som er motiverte, bidra, og la oss andre gjøre vårt for å ta vare på landet vi alle er så glade i.

Har du fått med deg disse sakene?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.